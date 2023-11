Comento caso de professor que pode se aposentar com mais R$ 4.000 de renda complementar

São Paulo

Sou professor do ensino médio, tenho uma renda mensal de R$ 7.000 líquidos de IR (Imposto de Renda). Consigo poupar R$ 1.000 por mês e invisto em poupança, porque meu perfil é conservador. Conseguiu acumular R$ 40 mil. Como posso investir para conseguir uma complementação mensal de R$ 3.000 daqui a 30 anos?

Não acreditar que é possível viver de renda ou não saber como investir são os principais motivos para não se poupar e alcançar uma aposentadoria tranquila. Estas dúvidas devem ficar no passado para o professor Renan, pois explicarei como ele pode conseguir mais do que espera de renda na aposentadoria.

Renan é professor do ensino médio, tem 32 anos e uma renda mensal de R$ 7.000 líquidos de IR (Imposto de Renda). Ele consegue poupar R$ 1.000 por mês e tem investido apenas em poupança porque tem perfil conservador. Ao longo de alguns anos de investimentos, conseguiu acumular R$ 40 mil. Parte de sua aposentadoria deve vir do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Investir cedo e poupar periodicamente mais de 10% da renda bruta são dois dos passos principais no planejamento de uma aposentadoria tranquila - Catarina Pignato

Renan já deu dois dos quatro principais passos para se alcançar sua aposentadoria tranquila:

começou a investir cedo e

tem poupado periodicamente uma proporção de mais de 10% de sua renda bruta.

Entretanto, ainda é necessário saber onde investir e ter um plano para seguir.

Onde Investir Jogar muita semente em solo pedregoso não vai tornar mais fácil o crescimento de uma plantação. Investir bem significa você jogar a semente de sua poupança mensal em solo fértil. Logo, o dinheiro cresce.

Portanto, investir de forma adequada é quase tão importante quanto manter o hábito de poupar periodicamente.

Com isso, vamos à primeira mudança. Ser um investidor conservador não é justificativa para investir em caderneta de poupança, que não é adequada como aplicação de longo prazo, pois não garante um juro real, ou seja, um ganho acima da inflação.

Quando se obtém rendimento com um retorno igual à inflação, você está apenas recompondo a perda de poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Isso quer dizer que, ao investir na poupança, que rende próximo da inflação, seu dinheiro não cresce ao longo do tempo. Apenas não se desvaloriza.

Para um investidor conservador que aplica com horizonte de longo prazo, a aplicação ideal é em CDBs referenciados ao IPCA dentro do limite da garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 250 mil por emissor. Essa garantia é a mesma da caderneta de poupança.

De preferência, procure investir em CDBs de bancos médios, pois deve obter maior rendimento. Com os altos juros deste momento, é possível obter retorno superior a IPCA+7% ao ano.

De fato, a meta que Renan deve buscar em suas aplicações é o de uma rentabilidade de IPCA+6% ao ano ou IPCA+4,5% ao ano líquido de IR, caso ele aplique em renda fixa isenta de IR.

Entretanto, não basta saber onde investir. Também é importante ter uma visão do caminho a ser percorrido.

Qual o plano de investimento? Você já percebeu que quando percorre pela segunda vez um mesmo caminho, por exemplo, quando viaja para o mesmo lugar, o trajeto parece que é mais rápido e até mais curto?

Isso ocorre porque temos consciência do caminho. Quando não temos este conhecimento, parece que ele é infinito e que nunca vamos chegar ao destino.

Quando criamos um plano financeiro, mesmo que mais simples, sabemos hoje o montante de nosso patrimônio em cada instante no futuro.

Isso reduz a ansiedade de que nosso esforço de poupança possa estar sendo em vão.

Criei uma planilha simplificada (veja abaixo) que apresenta esse plano para Renan. Parte da planilha é apresentada na figura abaixo.

Com essa planilha, Renan poderá simular diferentes cenários de taxas de juros e verificar quanto terá em cada ano se perseguir a estratégia de investimento sugerida.

Seguindo o investimento em CDBs com rendimento de IPCA+6% ao ano, ele deve ter ao final de 30 anos, um montante líquido de IR de R$ 889 mil a valores de hoje.

Esse montante é capaz de gerar para ele uma renda de R$ 4.400 mensais por 30 anos, caso ele continue investindo em CDBs com rentabilidade de IPCA+6% ao ano.

Assim, este plano supera o objetivo de Renan para ter uma aposentadoria tranquila.