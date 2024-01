Não é segredo, eu não ganhei. Joguei com um grupo de amigos. Cada um contribuiu com R$ 35 e fizemos o jogo de 10 dezenas. Sabe quantas dezenas acertamos? Vou contar no final do texto, mas antes vamos ao que importa. Em que eu investiria se eu tivesse sido um dos cinco ganhadores?

Diferente de mim, sabemos que quatro dos cinco ganhadores fizeram um jogo simples de 6 dezenas. Isso é uma evidência de que eles não fizeram jogos coletivos, ou seja, ganharam sozinhos. Normalmente, pessoas se reúnem em grupos para jogar mais dezenas, pois o custo é mais elevado.

Portanto, estes quatro indivíduos devem em até 90 dias ter acesso a uma fortuna de R$ 117,8 milhões.

Esse valor é suficiente para que qualquer um não precise mais trabalhar e apreciar a vida como bem entender.

Entretanto, não se iluda. Mesmo essa fortuna é finita. Isso significa que se você não souber usá-la, ela acaba.

Segundo o portal Lottery 'n go que divulga estatísticas de loterias pelo mundo, 90% dos ganhadores acabam retornando ao padrão de vida anterior ao prêmio e 44% gastam todo o dinheiro em 5 anos.

Saber investir e, principalmente, manter uma fortuna é quase tão difícil quanto conquistá-la.

Mesmo sendo um alto valor, você precisa se impor uma série de limites. Estes limites estão relacionados à renda que o patrimônio produz.

Óbvio que você vai poder morar em um imóvel melhor e ter um padrão de vida mais confortável. Entretanto, tem de controlar seu orçamento de forma similar ao que você deveria fazer ganhando seu salário. A diferença é o volume da renda para este cálculo.

Essa renda pode ser estimada em função da taxa de juros, líquida de IR, de títulos públicos federais referenciados ao IPCA. Hoje, a taxa de juros do título público mais longo, ou seja, o de vencimento de 2060, está em IPCA+5,48% ao ano.

Isso equivale a um rendimento mensal líquido de IR de 0,33%, ou seja, equivalente a uma renda de R$ 393,3 mil por mês. Sim, esse é seu novo salário mensal. Todo o seu orçamento deve ser calculado em função deste "salário" mensal. Mas, vamos parar de falar em gastos e tratar da carteira.

Para 35% do portfólio, eu aplicaria exatamente neste título. Lembre-se, você não vai poder comprar ele no Tesouro Direto. Esta plataforma é cara para o patrimônio que você possui e tem limitação de investimento de R$ 1 milhão por mês.

Ainda em renda fixa, investiria mais 35% em títulos de crédito privado corporativos isentos de IR, como debêntures, CRAs e CRIs. Montaria uma carteira com pelo menos 60 emissores com boa classificação por agência de risco e de vencimento de longo prazo. Assim, nenhum emissor representaria mais de 1% do portfólio total. Com estes títulos, nesse momento, espero travar juros acima de IPCA+6% ao ano isento de IR.

Para encerrar a parcela de renda fixa, manteria 5% em aplicações de liquidez como fundos DIs que seriam usadas para oportunidades de investimentos diversas que sempre surgem.

Na parcela de risco, dividiria 25% em uma carteira de fundos imobiliários, ações, fundos de ações (FIAs) e fundos de Private Equity (PE).

Os fundos imobiliários proporcionariam um rendimento anual médio de IPCA+8% e uma renda mensal isenta de IR próxima de 0,7%.

Já a carteira de ações, FIAs e PE, espero um rendimento mensal equivalente de 0,25% isento de IR em dividendos, mas com um potencial de ganho de capital vindo dos fundos de Private Equity.

Ativo Percentual na carteira Rendimeto esperado mensal líquido de IR Renda mensal NTN-B 2060 (Tesouro IPCA) 35% 0,33% R$ 136.059,00 Carteira de crédito privado 35% 0,50% R$ 206.150,00 Fundos DIs 5% 0,22% R$ 12.958,00 Carteira de Fundos Imobiliários 10% 0,70% R$ 82.460,00 Carteira de ações, FIAs e PE 15% 0,25% R$ 44.175,00 Total 100% R$ 481.802,00

A tabela acima apresenta o retorno líquido mensal que esta carteira produziria.

Perceba que o montante mensal que potencialmente você teria líquido de IR é superior ao que mencionei anteriormente. O valor de R$ 393,3 mil é o valor base para definição do orçamento.

Com esta carteira, você teria uma renda equivalente mensal líquida de IR de R$ 481,8 mil. Entretanto, esta carteira tem ativos de risco, portanto o valor mensal pode variar. Logo, é importante considerar uma base mais conservadora para definir o nível de gastos mensal.

Ressalto que cada um vai ter um perfil de risco e pode adotar uma carteira diferente. Essa seria a que eu montaria, considerando meu perfil.

Importante lembrar que o montante investido e o perfil para ter renda faz diferença. Minha carteira atual não está distribuída desta forma, pois o objetivo agora para mim não é obter renda, mas ter ganho de capital.

Agora comenta aqui o que você faria diferente em sua carteira.

Antes que me perguntem, sim, eu continuaria trabalhando e morando no mesmo local, ou seja, pagando aluguel.

Entretanto, com certeza, você não me veria mais passeando nos fins de semana na Avenida Paulista, pois eu estaria passeando pelo mundo nos sábados e domingos.

Respondendo a pergunta do primeiro parágrafo, acertamos apenas uma dezena com um jogo de 10 dezenas. Como eu escrevi anteriormente, é mais provável acumular o prêmio investindo do que jogando.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

