Conversei com um investidor no mês passado que havia acabado de perder o emprego. Sua primeira preocupação foi: "quero investir minha rescisão em algo que me pague dividendos mensais." A princípio, esse pensamento parece fazer sentido, mas carrega riscos desnecessários e o resultado pode não ser o esperado.

A busca por um novo emprego é um período que exige foco e investimentos de risco podem tirar essa concentração. - Pexels

De maneira geral, os investidores são fascinados por instrumentos que pagam fluxo de caixa periódicos como dividendos. Queremos substituir o salário por outra fonte de renda, de preferência, uma que não demande mais nenhum esforço. Entretanto, isso não é tão simples, especialmente para quem não se preparou e pretende viver apenas da rescisão trabalhista.

O valor recebido ao perder o emprego depende de alguns fatores, mas geralmente é composto por: saldo de salário, aviso prévio (indenizado ou trabalhado), férias vencidas e proporcionais, 13º salário proporcional, multa de 40% do FGTS, liberação do FGTS e seguro-desemprego.

Vou usar o exemplo do investidor que mencionei. Ele recebia cerca de R$ 10 mil por mês e trabalhava há cerca de cinco anos no mesmo lugar. Ele tinha a receber, considerando a liberação do FGTS, cerca de R$ 60 mil. A multa sobre o saldo era de R$ 24 mil. Somando 13º salário, férias e aviso prévio, ele receberia mais quase R$ 20 mil. O seguro-desemprego é pago em parcelas, mas, assumindo que fosse recebido de uma só vez, ele receberia mais R$ 11 mil. Totalizando R$ 115 mil.

As alternativas de investimentos que pagam remuneração mensal ou periódica, como fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e ações, distribuem valores que, em média, não costumam superar 1% ao mês. Se ele investisse todo o valor recebido em alternativas que pagam mais dividendos, receberia no máximo R$ 1,15 mil mensais.

No entanto, ele me contou que suas despesas mensais são de R$ 7 mil. Os dividendos não seriam suficientes para cobrir nem 20% de seus gastos mensais. Logo, já no primeiro mês, ele teria que se desfazer de parte dos investimentos.

Vale ressaltar que as alternativas de investimento que distribuem dividendos costumam apresentar maior risco e oscilação de preços. A venda desses ativos em curto espaço de tempo pode ser realizada com prejuízo. Portanto, esses investimentos não são adequados para quem precisa vender no curto prazo.

Assim, se você perder o emprego e está em dúvida sobre como investir, faça o básico: busque liquidez e baixo risco. Prefira títulos e fundos de renda fixa de baixo risco e com liquidez diária ou de até 30 dias.

Ao perder o emprego, seu foco não deve estar em se o mercado de risco está bom ou não para comprar ou vender, mas em se capacitar e retornar o mais rápido possível ao mercado de trabalho. Tente cortar custos de forma que a rescisão dure o máximo possível e evite gastos que comprometam seu custo de vida nos próximos meses.

Se o investidor mencionado aplicar com segurança e baixo risco, pensando apenas em ganhar o CDI, ele terá o suficiente para cerca de 18 meses de renda.

É óbvio que o ideal é sempre planejar e poupar o máximo possível para que, quando momentos como esse ocorrerem, você já tenha uma boa renda mensal de aplicações e possa se concentrar melhor na transição entre empregos.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.