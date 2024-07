Belo Horizonte

"Pra mim, o jogo acabou. Eu estou extremamente decidida com o que eu quero", disse ao Brasil a cantora e atriz Maria Gretchen quando desistiu da 5ª edição do reality A Fazenda, em 2012. Após 12 anos, a icônica cena é retomada para satirizar outra desistência que impacta o mundo. Neste domingo (21), o presidente dos EUA Joe Biden anunciou que não será mais candidato à reeleição.

Em carta publicada em suas redes sociais, o democrata disse que explicaria sua decisão em um pronunciamento à nação durante a semana, mas afirmou acreditar que a desistência à candidatura representaria o melhor para o seu partido e país.

Não demorou muito para que os memes tomassem conta das redes. "It's Joever", ironizou um tuíte, dando nova camada à expressão "it's over", ou "acabou", em português.

"Democratas escoltando Joe Biden para fora da Casa Branca", escreveu outro.

"Joe Biden está se aposentando? Joe bye, então", ironiza um dos perfis. "Desculpem. Vou voltar para o meu coqueiro", brinca outro.

"Os inimigos disseram que eu não conseguiria. E eles estavam corretos."

Em postagem após o anúncio de sua retirada das eleições americanas, Biden endossou o nome da vice-presidente Kamala Harris como sucessora. "Minha primeira decisão como candidato do partido Democrata em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei", ele escreveu.

O nome do novo candidato ou candidata para as eleições será decidido na Convenção Nacional Democrata, em agosto. Até lá, restam os memes.

No Brasil, o presidente já está sendo recepcionado pelo Vascão.

Na gringa, outros questionam: qual o impacto da desistência de Joe Biden para o legado da mundialmente conhecida Liza Minnelli?

Não faltaram políticos, artistas e celebridades a elogiar a atitude de Biden. Joe Walsh, candidato às primárias republicanas em 2020, foi categórico ao afirmar: "Joe Biden acabou de fazer algo que Donald Trump é humanamente incapaz: colocou o seu país em primeiro lugar."

Outros, entretanto, relembraram a relação do presidente americano com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e apontaram sua responsabilidade frente à guerra do país do Oriente Médio com o grupo terrorista Hamas e a violência denunciada na Faixa de Gaza.

Bom plantão a todos.