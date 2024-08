Investir costuma ser uma jornada cheia de altos e baixos. Um dilema comum enfrentado por muitos investidores é a decisão de esperar pacientemente pelos resultados e sofrer com a frustração de rendimentos aquém do esperado, ou rebalancear a carteira e interromper o sofrimento, mas correr o risco de se arrepender ao ver uma eventual recuperação dos ativos que foram vendidos. Esse dilema muitas vezes leva a uma sensação de impotência e dúvidas sobre qual caminho seguir.

Operadores de mercado avaliando suas decisões de investimentos na New York Stock Exchange (Nyse). - MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A frustração com os rendimentos da carteira pode ter diversas causas. Uma delas é o risco excessivo. Quando a exposição a ativos voláteis é maior do que o tolerável, as oscilações podem causar grande desconforto. Outra razão pode ser a alocação errada em ativos ruins. Investimentos em empresas com fundamentos fracos ou setores em declínio podem drenar a rentabilidade. Nesses casos, é crucial considerar a troca dos ativos por opções mais sólidas e consistentes.

Por outro lado, a alta expectativa de mercado e a avaliação em prazos inadequados à duração dos títulos também são fontes de frustração. Se os retornos esperados são irrealistas ou se a avaliação da performance é feita em um horizonte de tempo muito curto, é natural que haja insatisfação. Nessas situações, ajustar as expectativas e compreender o que esperar realisticamente de retorno pode ser mais apropriado. Além disso, alinhar o prazo de avaliação à duração dos títulos ajuda a ter uma visão mais clara e justa do desempenho da carteira.

Compreender a natureza dos produtos de investimento e suas oscilações é essencial para ter expectativas corretas. A marcação a mercado, por exemplo, pode causar variações temporárias nos preços dos ativos, demandando paciência por parte do investidor. É importante lembrar que essas oscilações nem sempre refletem o valor intrínseco do investimento a longo prazo.

A paciência é uma virtude no mundo dos investimentos, mas também é necessário ter consciência ao avaliar os ativos e a carteira como um todo. Um viés comportamental comum é a aversão à troca de ativos simplesmente porque já foram comprados. Este comportamento pode levar a decisões subótimas, onde o investidor mantém ativos com baixo desempenho devido ao custo emocional de realizar uma perda. Reconhecer esse viés e suas consequências é o primeiro passo para superá-lo e tomar decisões mais racionais.

Portanto, se você está frustrado com os rendimentos da sua carteira, faça uma análise cuidadosa. Avalie se o problema está na alocação de ativos ou nas suas expectativas e horizonte de avaliação. Troque ativos ruins e ajuste suas expectativas conforme necessário.

Acima de tudo, pratique a paciência e mantenha uma visão de longo prazo, ciente dos vieses comportamentais que podem influenciar suas decisões. Também, procure ajuda de um profissional que você confie. Muitas vezes, uma visão racional de fora, pode ser a diferença para você ter a confiança de que está tomando a decisão correta. Assim, você estará melhor preparado para enfrentar os desafios do mercado e alcançar seus objetivos financeiros.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.