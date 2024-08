Belo Horizonte

Dora Varella mostrou determinação, acertou ótimas voltas no skate park, sempre mantendo o sorriso no rosto, mas ficou fora do pódio da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris.

A atleta fez 89.14 em sua última volta —excelente pontuação—, mas viu a australiana Arisa Trew (ouro), a japonesa Cocona Hiraki (prata) e Sky Brown (bronze), que competia pela Grã-Bretanha, ficarem na frente. Apesar de terminar em 4º lugar, Dora apresentou o melhor resultado do skate park feminino do Brasil.

Entre os tuiteiros, contudo, a decisão foi unânime. Após o mar sem ondas que tirou Gabriel Medina das decisões finais do surfe e a nota baixa que deixou Rebeca Andrade fora do pódio da trave na ginástica artística, a web acusa mais uma vez: é roubo.

A esperança é a última que morre.

Especialmente depois da primeira volta também espetacular da atleta —cujo brilho nem mesmo a queda durante a segunda volta conseguiu tirar.

Pra quem está acostumado com as competições de Rayssa Leal, medalhista de bronze no skate street, nunca foi tão fácil torcer pela queda das adversárias.

Exceto para a nipo-britânica Sky Brown, que desde os últimos Jogos Olímpicos conquistou a afeição dos brasileiros. "Sky Brown não é brasileira, mas é proibido tocer contra, que ela é minha filha também", disse a skatista Letícia Bufoni em vídeo publicado no X/Twitter.

Mesmo sem o pódio, Dora foi motivo de orgulho para o Brasil. Para além dos juízes, a bronca da vez foi dirigida à CazéTV, que resolveu exibir uma publicidade de um site de apostas esportivas justamente no momento em que a brasileira Karen Jonz, fenômeno no skate e colunista da Folha durante as Olimpíadas, fazia a característica saudação que dava início à final.

"Não vou falar nada pois não tenho advogado", escreveu o cantor Lucas Silveira, da banda Fresno.