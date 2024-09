Imagine que você está se preparando para uma maratona de 42 quilômetros. Durante o percurso, há várias pequenas paradas com refrescos e distrações. A tentação de parar e aproveitar esses momentos é grande, mas, se você perder tempo demais com essas pausas, pode acabar comprometendo sua chegada à linha de chegada, que é o verdadeiro objetivo da corrida. O planejamento financeiro funciona da mesma maneira. As metas de curto prazo, como aquelas paradas, podem parecer tentadoras, mas são as metas de longo prazo que realmente garantem seu sucesso no futuro.

Planejar suas finanças é como correr uma maratona: apenas o foco no longo prazo te leva à linha de chegada. - Gary Butterfield/Unsplash

Metas de curto, médio e longo prazo são pilares de qualquer planejamento financeiro. As metas de curto prazo geralmente envolvem desejos imediatos, como trocar o celular, fazer uma viagem ou trocar de carro. As metas de médio prazo incluem objetivos mais robustos, como dar entrada em um imóvel. Já as metas de longo prazo são aquelas que demandam tempo e estratégia, como garantir uma aposentadoria tranquila, a independência financeira, a educação dos filhos, construir um patrimônio sólido e constituir mecanismos de proteção e sucessão patrimonial.

O problema é que muitas vezes as metas de curto prazo parecem mais urgentes do que realmente são. Comprar um celular novo ou trocar de carro, por exemplo, podem ser algo desejado, mas nem sempre é uma necessidade. São desejos que podem ser adiados sem grandes impactos na sua vida. O perigo é deixar que esses pequenos objetivos tirem o foco das metas mais importantes, que exigem maior dedicação e tempo. Quanto mais você adia o planejamento para o longo prazo, mais difícil será alcançar o futuro que você tanto deseja.

Um dos maiores riscos em adiar o planejamento das metas de longo prazo é chegar lá no futuro e perceber que não tem mais tempo suficiente para atingir seus objetivos. Isso pode comprometer sua aposentadoria ou até mesmo a segurança financeira da sua família. O tempo é o principal aliado do investidor, e quanto mais cedo você começa, mais o seu patrimônio se beneficia do efeito dos juros compostos. Deixar para depois pode significar um esforço financeiro muito maior no futuro, ou pior, a impossibilidade de alcançar o que você planejou.

Privilegiar as metas de longo prazo traz inúmeras vantagens. Primeiro, você pode contar com o poder do tempo e dos juros compostos que permite que essas metas sejam mais facilmente atingidas. Além disso, o foco em longo prazo também favorece a disciplina. Quem se planeja para o futuro evita decisões impulsivas que poderiam comprometer anos de trabalho, mantendo o foco no que realmente importa.

Outro ponto relevante é que, com metas de longo prazo bem definidas, você também se beneficia de vantagens fiscais, já que muitos investimentos de longo prazo oferecem isenção ou redução de impostos, o que melhora ainda mais seus rendimentos. Isso sem mencionar o planejamento sucessório, que pode ser feito de forma mais estruturada e eficiente, garantindo que seu patrimônio seja transmitido de forma tranquila e organizada aos seus herdeiros.

Por isso, é fundamental que, no planejamento financeiro, as metas de longo prazo sejam tratadas com a prioridade que merecem. Assim como em uma maratona, cada decisão tomada ao longo do caminho impacta diretamente a linha de chegada. Focar em desejos imediatos pode parecer satisfatório no presente, mas desviar seu foco das metas maiores pode significar nunca alcançar o futuro que você idealizou.

A longo prazo, seu patrimônio tem tempo para crescer, seus investimentos se tornam mais robustos, e você constrói um alicerce sólido que permitirá enfrentar os desafios e imprevistos da vida. Privilegiar essas metas é, acima de tudo, garantir que você está preparado para o que realmente importa: segurança, tranquilidade e a certeza de que, no momento certo, você chegará ao destino final com o futuro que tanto planejou.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.