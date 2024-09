Imagine a cena: um pai, preocupado com o futuro financeiro de seu filho, decide criar uma poupança para garantir que ele tenha uma base sólida quando chegar à vida adulta. Esse gesto, aparentemente prudente e carinhoso, esconde uma armadilha que poucos percebem. A intenção é boa, mas a execução pode ser desastrosa tanto para os pais quanto para os filhos.

Pais, compreendo o dilema de querer oferecer o melhor para os seus filhos. A preocupação com o futuro deles é natural e louvável. No entanto, é crucial entender que as crianças aprendem observando e imitando os adultos que admiram. Se você deseja que seu filho compreenda a importância de economizar, investir e alcançar a independência financeira, o maior ensinamento que você pode oferecer é o seu próprio exemplo.

Quando você demonstra disciplina ao cuidar do seu futuro financeiro, planejando sua aposentadoria e atingindo suas metas, você está criando um modelo poderoso a ser seguido. Qual filho não iria querer imitar e admirar um pai que construiu sua própria independência financeira? Ao observar o seu sucesso e a segurança que você transmite, seu filho aprenderá naturalmente que o caminho para a estabilidade financeira começa com ações responsáveis e consistentes.

Muitos adultos, no entanto, caem na armadilha de focar em garantir o futuro financeiro dos filhos antes mesmo de assegurarem o próprio. Estes adultos se comportam como crianças quando o assunto é lidar com dinheiro. Quando uma criança tem uma tarefa difícil pela frente, ela frequentemente adia o inevitável, buscando outras atividades mais fáceis para justificar o adiamento. Da mesma forma, muitos pais adiam o desafio de planejar a própria aposentadoria para focar em uma tarefa aparentemente mais fácil: a poupança dos filhos. Esse comportamento, no entanto, não é apenas uma forma de procrastinação, mas também uma lição perigosa que estamos passando para as futuras gerações. Isso não só coloca em risco a sua aposentadoria, mas também envia a mensagem equivocada de que o planejamento financeiro é algo que pode ser adiado.

Em vez de criar uma poupança para o seu filho em uma conta separada, mostre a ele como você está cuidando do seu próprio futuro. Convide-o a participar desse processo, a entender suas escolhas e a ver o impacto positivo que essas decisões têm ao longo do tempo. Adicionalmente, criar uma conta adicional com menor capital dará acesso a piores produtos, menor capacidade de diversificação e, consequentemente, pior rentabilidade. Portanto, é uma decisão financeiramente ineficiente.

Além disso, ao criar uma poupança separada para seu filho, você corre o risco de ele gastar todo o dinheiro assim que tiver autonomia sobre a conta, sem ter aprendido o valor do sacrifício e do planejamento. Isso acontece porque ele não vivenciou o processo de abdicar do consumo imediato em prol de um benefício futuro. Ao invés disso, envolva-o nas suas decisões de investimento. Mostre como o dinheiro é direcionado para diferentes objetivos, como a educação, férias, ou até mesmo a aposentadoria dos pais. Dessa forma, ele entenderá que ter o esforço de poupar e investir são partes essenciais de um planejamento financeiro que abrange toda a família. Apenas brincar de investir com o dinheiro dos pais é fácil.

Outro ponto fundamental é que, ao ver seu exemplo, seu filho aprenderá que a independência financeira é alcançável e que o esforço de abdicar de consumo, poupar e investir faz parte de um planejamento maior e contínuo. O conhecimento adquirido por meio da observação e da imitação é o maior legado que você pode deixar. Afinal, crianças não aprendem apenas com palavras, mas com as ações daqueles que elas mais admiram.

Portanto, ao invés de focar em criar uma poupança para o seu filho ou neto, foque em ensiná-lo através das suas próprias ações. Mostre a ele como você está construindo sua segurança financeira e, assim, estará proporcionando a ele a maior herança de todas: o conhecimento para construir e manter sua própria independência financeira no futuro.

O maior presente que você pode dar ao seu filho não é uma conta bancária cheia, mas sim a habilidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis. Mostre a ele o caminho, seja o exemplo que ele admirará e desejará seguir. Esse é o verdadeiro presente que irá beneficiá-lo por toda a vida.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

