São Paulo

A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo promove um curso online sobre o tema "Escrever Direito: Escrita Criativa para Advocacia", destinado a advogados e estagiários inscritos na OAB, bacharéis em Direito e profissionais de outras áreas.

O objetivo é simplificar a escrita e evitar o juridiquês. Segundo os promotores do evento, "o participante aprenderá como organizar informações de forma lógica e coesa, bem como diminuir o volume de páginas".

O curso será ministrado por Ivy Farias e Marcio Caparica. Ivy é advogada, escritora e jornalista. Graduou-se na Universidade Presbiteriana Mackenzie e Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero.

Marcio Caparica é especialista em comunicação Digital, formado na USP, e Master of Arts pela University of the Arts London (London College of Communication). Há cinco anos é coordenador de comunicação para escolas jurídicas.

"Escrever Direito", livro que servirá de roteiro para o curso da OAB-SP ministrado por Ivy Farias e Marcio Caparica - OAB-SP/Divulgação

"Sou radicalmente contra o juridiquês. Todo poder emana do povo, segundo a constituição. O juridiquês é tudo, menos do povo", diz.

Ivy é autora do livro "Escrever Direito: Manual de Escrita Criativa Para Carreiras Jurídicas". Publicado em 2020, traz técnicas de Linguagem Simples e aborda a Linguagem Inclusiva para pessoas com deficiência, indígenas e LGBT.

Segundo a OAB, a proposta é facilitar o ato de escrever em todas as esferas jurídicas, bem como trazer boas práticas de inclusão e acessibilidade para o texto em qualquer forma (sentenças, agravos, petições, artigos opinativos e posts de redes sociais).

Organizado pela ESA (Escola Superior de Advocacia da OAB-SP), o curso pretende ensinar como escrever em conformidade com a Lei Linguagem Simples e com o "Projeto Petição 10, Sentença 10", que propõe limitar as petições e sentenças a dez páginas. Esse projeto foi idealizado pelo Ecojus e pelo NIAJ - Núcleo de Inovação e Administração Judiciária da Escola Superior da Magistratura.

As seis aulas oferecem técnicas utilizadas em países como Estados Unidos, Austrália e Portugal, que fizeram com que os textos jurídicos ganhassem fluidez e fossem compreendidos de forma acessível, gerando economia e dinheiro para os cofres públicos como aconteceu em Portugal no Banco Nacional de Injunções.

"Está se tornando muito comum que os profissionais de Direito peçam para o ChatGPT deixar um texto jurídico ‘mais bonito’", diz Ivy. "Nós acreditamos que um texto rebuscado gerado por IA na verdade é contraproducente."

O curso é gratuito, com emissão de certificado. Será realizado online nos dias 15 (quinta-feira), 20 (terça-feira) e 22 (quinta-feira) às 19h.