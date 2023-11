São Paulo

Na próxima terça-feira (7), o campeão olímpico de vôlei Wallace Leandro de Souza deverá comparecer à Justiça Federal em Belo Horizonte (MG) para audiência preliminar no inquérito policial em que é acusado de incitação ao crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em janeiro deste ano, Wallace publicou, no perfil pessoal do Instagram, fotos com uma arma na mão, sugerindo uma enquete, em que pergunta: "Daria uma tiro na cara de Lula com essa 12? Alguém faria isso?" Com alternativas de resposta: "Sim" e "Não".

Diante da forte reação negativa, Wallace retirou a postagem. Alegou ter sido um "post infeliz".

Wallace defendeu a seleção brasileira no Mundial de Vôlei na Polônia em setembro de 2022 - FIVB

O juiz federal Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa, titular da 2ª Vara Federal Criminal de BH, designou a audiência para conhecimento dos termos da proposta de transação penal apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal).

Não sendo o caso de arquivamento, o MPF poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas.

Transação penal

No dia 5 de maio, vislumbrando indícios de materialidade e de autoria do delito, o MPF requereu a audiência e pediu a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Criminal adjunto à 2ª Vara Federal, tendo em vista tratar-se de infração de menor potencial ofensivo (pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa).

No dia 6 de junho, após a manifestação do MPF, a Justiça Federal recebeu nova representação do presidente da República, visando a apuração do possível cometimento de crimes de ameaça contra a sua pessoa no mesmo contexto dos fatos.

O MPF reiterou o parecer anterior, sob o argumento de que "a despeito da representação oferecida pela Presidência da República, o artigo 286 do Código Penal (incitação ao crime) permanece sendo o tipo penal que melhor se amolda aos fatos narrados, não incidindo hipótese de concurso formal ou material (por ter sido uma única conduta praticada) a qual justifique a imputação do delito de ameaça."

Wallace deverá comparecer acompanhado de advogado e munido das certidões de antecedentes criminais negativas emitidas pela Justiça Federal e Estadual.

Apoio a Bolsonaro

Segundo a Folha registrou na coluna f5, o jogador nunca escondeu ser apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Frequentemente, fazia postagens aparecendo em um clube de tiro mineiro e exibindo armas.

Na ocasião, a diretoria do clube Sada Cruzeiro informou que exigiu do atleta "a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com suas postagens."

Em maio, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou nota sobre acordo que diminuiu de cinco anos para 90 dias a pena que impedia o jogador de atuar pela seleção brasileira de vôlei.