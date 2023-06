São Paulo

O Clube do Gato do Paraná (CGP) promove neste sábado (10) e neste domingo (11), das 13h às 18h30, uma exposição com cem gatos de 14 raças diferentes no clube Sociedade Morgenau, no bairro Cristo Rei, em Curitiba.

O destaque será o sagrado da Birmânia, um felino de temperamento calmo e porte grande, com olhos azuis e pelagem característica, com inconfundíveis luvas brancas nas patas dianteiras. É de origem francesa, mas há uma lenda que diz que seus antepassados surgiram na antiga Birmânia, atual Myanmar, país no sudeste asiático.

"São gatos com temperamento sociável e adaptável, além de serem muito inteligentes, comunicativos e companheiros", explica Vera Gabardo, presidente do CGP.

Outras raças que estarão presentes são o american curl (com orelhas curvadas), o maine coon (conhecido como "gigante gentil"), o persa (famoso pelo focinho curto e pelos longos), o bengal (resultado do cruzamento do gato doméstico com o gato-leopardo asiático), o british shorthair (de pelagem cinza, que inspirou o gato do livro "Alice no País das Maravilhas"), além do clássico vira-lata.

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda —o alimento será destinado ao Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que acolhe pessoas com deficiências.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieRpet, patrocinadora do evento, para a ONG Crazy Cat Gang, que promove a adoção de gatinhos resgatados.

Os felinos que participam da exposição disputam um concurso de beleza. Três juízes convidados do Brasil, França e Uruguai irão eleger os melhores exemplares e o gato campeão de cada dia, de acordo com categorias que consideram raça e faixa etária e se baseiam nos critérios da Tica (The Cat International Cat Association).

Também haverá lojinhas de produtos com temática felina e palestra sobre saúde e alimentação dos gatos.

Exposição do Clube do Gato do Paraná

Quando: sábado (10) e domingo (11), das 13h às 18h30

Onde: Sociedade Morgenau; av. Senador Souza Naves, 945, bairro Cristo Rei, Curitiba (PR)

Quanto: grátis. Contribuição voluntária de uma lata ou um pacote de leite em pó. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Mais informações: clubedogatopr.com.br

