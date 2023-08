São Paulo

Porto Alegre recebe, neste sábado (5) e neste domingo (6), 82 gatos de 13 raças diferentes, além do clássico SRD (sem raça definida). O evento é realizado pela Unigat-BR (União dos Criadores de Gatos do Brasil) e acontece no Estádio Cinófilo do Kennel Clube, no bairro Campo Novo, na zona sul da capital gaúcha.

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda —o alimento será destinado ao Asilo Padre Cacique, que acolhe idosos carentes.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieRpet para os protetores cadastrados na Unigat-BR.

A raça lykoi, que significa lobisomen em grego, surgiu nos EUA a partir de uma mutação natural do gato doméstico de pelo curto - Instagram/james_the_lykoi

O destaque desta edição será o lykoi. A raça surgiu nos Estados Unidos a partir de uma mutação natural do gato doméstico de pelo curto. Apesar de ser parecido com o sphynx, famoso felino sem pelo, eles são diferentes geneticamente. O nome "lykoi" significa lobisomen em grego. "Os gatos da raça Lykoi são descritos como inteligentes, dóceis e carinhosos, características que estão conquistando os corações dos apaixonados por felinos", explica Rodrigo Ustra, presidente da Unigat-BR.

Outras raças que estarão presentes são o sphynx (sem pelo), maine coon (conhecido como gigante gentil), persa (peludo e de focinho curto), bengal (que parece um leopardo), além do SRD (sem raça definida, o famoso "vira-lata").

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza. Serão três juízes convidados —do Brasil, da Colômbia e do Uruguai— que irão eleger os melhores exemplares. As categorias da disputa consideram raça, faixa etária e se baseiam nos critérios da Tica (The International Cat Association). Os finalistas e ganhadores acumulam pontos para suas posições no ranking sul-americano.

11ª Exposição Internacional de Gatos da Unigat-BR

Quando: sábado (5) e domingo (6), das 13h às 18h

Onde: Estádio Cinófilo do Kennel Clube (Estrada Costa Gama, 4198, bairro Campo Novo, Porto Alegre (RS)

Quanto: Grátis. Contribuição voluntária: uma lata de leite em pó

Mais informações: unigat.com

É proibida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

