Mais um maine coon disputa o posto de gatão das redes sociais. O felino da vez é Kefir, um bichano de pelos longos e olhos verdes que vive em Stary Oskol, uma cidade na região de Oblast de Belgorod, na Rússia.

Como outros gatos dessa raça, Kefir impressiona pelo tamanho nas imagens que sua tutora, Yulia Minina, publica no Instagram e no TikTok.

O peludão foi adotado em março de 2020, ainda filhote. Quando completou um ano e meio de idade, chegou aos 12,5 kg.

A raça maine coon ganhou o apelido de "gigante gentil" graças ao seu temperamento dócil e ao porte grande: os machos pesam em média 12 kg e as fêmeas, de 6 a 10 kg. Eles crescem lentamente até os três ou cinco anos de idade.

Os maine coons surgiram há mais de um século no Estado norte-americano do Maine. Há quem diga que eles são resultado do cruzamento entre guaxinins ('raccoon', em inglês) e gatos de pelo longo da floresta.

A pelagem deles —com fios mais longos na barriga e no peito para proteger do contato com a neve— é lisa, lustrosa, pesada e "à prova d'água". A cauda é comprida e peluda, capaz de envolver o corpo e protegê-lo do frio.

Outras características típicas do maine coon são o focinho longo e quadrado, para facilitar a captura da presa, e as orelhas com tufos de pelos nas pontas e na parte interna.

A aparência grandalhona pode assustar num primeiro momento, mas o apelido "gigante gentil" não é à toa. Eles são muito dóceis e brincalhões e gostam da companhia de crianças e de outros animais.

