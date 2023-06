Salto de Pirapora

O Quilombo do Cafundó, em Salto de Pirapora (SP), é um dos mais preparados do Brasil para receber turistas. Pedaço de Angola no Brasil, tem língua própria, agricultura, ervas, rezas, bebida, artesanato, estamparia com botânica, garrafada e acolhida produzidos por lá e oferecidos aos visitantes.

O primeiro a chegar no local foi Joaquim Congo, que ganhou a liberdade e as terras do seu antigo dono em 1876. Joaquim deixou como herança não apenas a propriedade, mas o cupopia, uma mistura das línguas Quimbundo e Quicongo. Ao longo dos anos, as terras foram sendo invadidas e os seus descendentes foram perdendo quinhões importantes. Já a língua tem sido mantida e batiza, por exemplo, o grupo cultural chamado de turi vimba, que significa "terra de negro".

A artesã Regina Pereira, que faz parte da Associação Remanescentes do Quilombo do Cafundó, conta que a "Vó Efigênia", que era parteira da região, chegou a ficar isolada nas terras por fazendeiros que tinham invadido o entorno. O local de difícil acesso ganhou o apelido de "Cafundó". Ali, começava uma luta pela propriedade das terras, que envolveu ameaça de morte, justiça e tentativa de boicote da prefeitura de Salto de Pirapora, que não queria comprar os alimentos ali produzidos.

Regina Pereira e membros da Associação Remanescentes do Quilombo do Cafundó (SP) - Heitor Salatiel

Em 2003, os descendentes de Joaquim Congo foram os primeiros de uma comunidade quilombola a pisar no Palácio do Planalto. Eles foram receber o título de 218 hectares de terras, ao abrir mão de disputar propriedades hoje ocupadas por mansões e pela própria cidade de Salto de Pirapora, que um dia pertenceu a eles. Nas terras, plantam 58 alimentos naturais, que hoje são chamados de orgânicos, como alface, feijão, abóbora, couve e beterraba.

Mas é o turismo que contribui para a comunidade ser conhecida. "É nossa fortaleza", diz Regina. O roteiro passa pelo consumo de produtos orgânicos, a contextualização de como são feitos os artesanatos, há oficina de ervas e de como preparar seu próprio defumador natural, além de uma mostra da estamparia botânica, que usa a natureza para colorir e personalizar roupas e tecidos. Há ainda um grupo cultural, que canta, toca tambores e dança.

"A terra é o legado que nós temos", diz Regina Pereira, ressaltando que o território é sagrado por ter abrigado pessoas com conhecimentos em ervas e rezas, que não estão nos livros. Hoje, cada produto produzido aqui carrega um pouco da história. O aumento da produtividade das terras e das visitações fez com que os jovens quisessem continuar no quilombo. Atualmente cerca de 135 pessoas moram na propriedade.

Entre as iguarias locais, está a "consertada", uma cachaça com alfavaca de cravo, que inicialmente era uma garrafada feita para limpeza do útero da parturiente, mas ao ser "consertada" com pinga pelos maridos tornou-se uma bebida típica do local. As garrafadas medicinais feitas das ervas também são produzidas de forma artesanal e personalizada.

Quilombo é uma palavra banto que significa fortaleza. No continente africano, um lugar de treinamento de jovens para a luta. No Brasil, um lugar de resistência em que pessoas negras se juntaram para conseguir viver livres, primeiro da escravização e depois do racismo.

São muitas as histórias, lutas e atrativos do Cafundó. As visitas de escolas, grupos e empresas ao Quilombo podem ser reservadas pelo Instagram da comunidade e são organizadas também pela Rota da Liberdade, conduzida pela guia de turismo e griot Solange Barbosa.

O passeio pode ser feito em bate e volta a partir de São Paulo (130 quilômetros) ou Sorocaba (35 quilômetros) e é daquelas viagens em que produzimos memórias, reconectamos histórias e saímos mais fortes. Ganhamos todos a missão de não deixar que esqueçam as narrativas dos descendentes de Joaquim Congo.