São Paulo

O sumiço do submarino de turismo, que realiza passeios ao local do naufrágio do Titanic, desencadeou uma grande operação de buscas no oceano Atlântico e, também, uma onda de repercussão nas redes sociais desde a segunda-feira (19).

Se por um lado alguns internautas refletem a respeito da agonia das cinco pessoas a bordo do submersível desaparecido, de outro há quem discuta a qualidade da embarcação da OceanGate Expeditions e o motivo para se fazer esse tipo de passeio. Há, ainda, memes envolvendo o filme "Titanic" e um dos temas centrais do filme: a disparidade de classes.

No Twitter, a repercussão pode ser acompanhada pelas hashtags "Titanic" —segundo assunto mais comentado da rede–, que ultrapassa 320 mil citações até o fim da manhã desta terça (20), e "submarino", com mais de 55 mil menções.

O fato de que o submarino é controlado remotamente, "com um controlo de jogo do Xbox", segundo jornalista que já fez a expedição narrou a BBC News, também tornou-se objeto de discussão e memes.

De acordo com o contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, o último contato do submersível foi após 1h45 de mergulho —a embarcação tem oxigênio para até 96 horas de navegação.

As operações de resgate estão sendo realizadas com aeronaves americanas e canadenses, além de boias equipadas com sonares na água para tentar localizar a embarcação.

A OceanGate Expeditions afirma em nota que está "mobilizando todas as opções" para resgatar as pessoas desaparecidas.

"Todo o nosso foco está nos membros da tripulação do submersível e suas famílias", diz a nota. "Estamos profundamente gratos pela ampla assistência que recebemos de várias agências governamentais e empresas de alto mar em nossos esforços para restabelecer o contato com a embarcação.