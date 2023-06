São Paulo (SP)

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de tornar inelegível pelo período de oito anos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi acompanhada pelo coro de uma torcida de opositores nas redes sociais, que esquentava há semanas a sentença por meio de memes e vídeos de teor escrachado.

O desfecho veio através do voto da ministra Cármen Lúcia nesta sexta-feira (30), a quarta a reconhecer o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente, o que liberou o "sextou" de muitos usuários.

Os termos "Grande dia", "Tchau querido" e "Xandão", em referência ao presidente do tribunal Alexandre de Moraes, estiveram entre os assuntos mais comentados no Twitter, com milhares de menções. Veja as melhores reações:

Perfis de políticos e eleitores bolsonaristas, por sua vez, se organizaram desde a quinta-feira (29), dia anterior ao último dia de julgamento, para repercutir entre os assuntos mais comentados na plataforma uma fala do presidente Lula (PT), principal adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022.



Durante discurso de abertura do Foro de São Paulo, uma espécie de "bicho-papão" da direita brasileira, o presidente afirmou que era preciso repensar o discurso da esquerda para enfrentar o crescimento da "direita fascista" e que tinha orgulho de ser comunista. O termo alcançou 84 mil menções na plataforma, embaladas por críticas ao petista.

Apoiadores do ex-presidente também fizeram críticas à decisão do Judiciário desta sexta e reforçaram o discurso de que políticos de direita são perseguidos no país.