São Paulo

Num apartamento em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, o exercício da democracia é frequente. Assuntos relevantes, como o uso de uma caixa de papelão, são decididos em assembleias cujos membros tem longos bigodes e ronronam em momentos de prazer.



São eles Mits, Bob, Gatão e Café, gatos de um casal paranaense que tem viralizado com vídeos irônicos e bem-humorados sobre a vida com o quarteto.

Os tutores são Jackson dos Anjos, 35, formado em publicidade e Rafael Maidl, 32, que sempre trabalhou na área de contabilidade. Os dois vivem juntos desde 2013.

Reprodução/Instagram

A ideia de fazer vídeos sobre o lifestyle gateiro para as redes surgiu numa disciplina que Maidl frequentou em 2022, parte do curso de Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A matéria pedia que criasse uma empresa fictícia e aplicasse os princípios do marketing na sua divulgação.



A firma inventada vendia produtos para gatos, e os primeiros vídeos davam dicas úteis para donos de felinos. Finalizado o curso, o casal passou a criar vídeos com narrativas envolvendo os gatos para chamar a atenção dos usuários.

Maidl medita frequentemente, e os gatos costumam se reunir em volta dele, curiosos com a imobilidade do tutor. Num dos primeiros vídeos virais do canal, os bichanos o observam durante a atividade, e Meidl narra a cena como se eles estivessem decidindo o que fazer com a inércia daquele ser humano.



"Virou febre. Quem é gateiro se identificou. As pessoas mandavam fotos para nós dizendo 'aqui em casa também temos assembleias'", relata Dos Anjos.



Embora Maidl publique a maioria dos vídeos do casal no TikTok e no Instagram, Dos Anjos também divulga algumas produções no seu próprio canal. Na rede da Bytedance, os dois tem mais de um milhão de seguidores. Na plataforma da Meta, o número ultrapassa os 450 mil.

Os felinos do Paraná têm cada um a sua personalidade. Mits foi adotado ainda em 2013, poucos meses após o casal passar a morar junto. Ranzinza, como descrevem os donos, ele não gosta de colo e pouco se envolve nas atividades mundanas.



Bob é mais fofo, apelidado de "o bebê da casa". Gatão, por sua vez, foi resgatado por Maidl e Dos Anjos já

adulto, mas tem uma aura "vida louca" e a energia de um filhote.



Café se juntou aos três em abril deste ano. Para evitar estresse, a integração do novato foi feita aos poucos, como recomendam os especialistas em comportamento felino.



Uma das etapas envolveu uma caixa de papelão, na qual o casal recortou um quadrado e colou um plástico, para que Café pudesse ser visto sem ainda ter contato com os irmãos.



Estava criada a TV Gato, que rendeu uma série de vídeos virais. Alguns deles, claro, traziam mais algumas sessões das democráticas assembleias felinas.