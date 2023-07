Camaçari (BA) e São Paulo

A montadora chinesa BYD anunciou nesta terça-feira (4) a implantação de um complexo industrial para a produção de veículos elétricos na Bahia. Para além da divulgação da parceria, que trará um investimento de R$ 3 bilhões para a região, a cerimônia foi marcada por cenas da "energia caótica" que marca os eventos cívicos, culturais e religiosos em Salvador.

Em um palco montado em frente ao Farol da Barra, ponto turístico da cidade, os executivos da BYD roubaram a cena ao dançarem durante uma apresentação dos grupos Olodum, Ilê Aiyê, Didá e Afrocidade.

CEO da BYD para as Américas, Stella Li, arriscou umas palmas tímidas nas primeiras músicas. Mas não demorou a tocar bumbo com o Olodum e dançar com um grupo de baianas no palco músicas como "Várias Queixas" e "Faraó".

Tyler Lee, CEO da montadora no Brasil, também arriscou uns passos em cima do palco ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).



Os registros dos executivos interagindo com os artistas repercutiram nas redes sociais e divertiram internautas brasileiros. "E quem não ama o Olodum?", comentou um usuário do Twitter. "Só a Bahia tem esse poder", escreveu outro.

Moradores e pessoas que caminhavam na orla do bairro da Barra se juntaram às autoridades para acompanhar as apresentações, que incluíram a participação um grupo de capoeira e distribuição de fitas do Senhor do Bonfim.

O Complexo Industrial da BYD será implantado na cidade de Camaçari e terá a primeira fábrica de carros elétricos do Brasil. Há uma negociação em curso para que as fábricas ocupem local onde funcionava o antigo complexo industrial da Ford, que encerrou as atividades na Bahia em janeiro de 2021.

A expectativa é de produção de cerca de 150 mil veículos elétricos por ano, podendo chegar a 300 mil.