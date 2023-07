São Paulo

A cantora Taylor Swift vem para o Brasil em novembro com a "The Eras Tour" para uma série de seis shows –três em São Paulo e três no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a artista pisará em terras brasileiras desde 2012, quando deixou muitos memes para trás.

Desde o anúncio dos shows, fãs pedem por um reencontro entre Taylor e a cantora Paula Fernandes. Elas dividiram os vocais na música "Long Live" há 11 anos. A sertaneja até já comentou se aceitaria um possível convite para subir ao palco com Taylor.

"Eu cantaria com certeza. Amaria esse reencontro. Eu diria a ela que é muito bom vê-la brilhar tanto e que ela é e sempre será bem-vinda em nosso país", contou Paula, em entrevista ao F5.

Tem fã que já está imaginando como seria o reencontro das artistas.

Mas, enquanto Taylor não vem ao Brasil, relembre, por meio de memes, a passagem icônica da cantora por aqui. Começando pela entrevista concedida ao programa da Eliana, em que a apresentadora diz de forma engraçada "papo de garotas aqui" e a cantora aparenta estar desconfortável com a conversa.

As aparições nos programas brasileiros não param por aí. A cantora também conversou com um repórter do programa Mais Você e ganhou presentes que são símbolos do Brasil como o Louro José.

Será que ela gostou?

Quem lembra quando ela se apresentou no programa da Xuxa? Taylor cantou a música "We Are Never Ever Getting Back Together", do álbum "Red". A euforia dos fãs foi tanta que alguns acreditam que, por causa disso, a cantora nunca mais veio ao Brasil.

Em 2015, houve diversos memes sobre Andrea Swift, mãe de Taylor, supostamente não permitir que a cantora voltasse ao Brasil por considerá-lo um país de terceiro mundo. A informação foi publicada pela coluna Gente Boa do jornal O Globo.

Com os anúncios da vinda de Taylor para o Brasil voltou a repercutir o meme de que Taylor odeia "pessoas pobres".

Na época, também viralizaram na internet memes como a paródia da música "I Knew You Were Trouble" que substitui parte da performance com balidos de uma cabra.

A paródia até serviu de inspiração para um cartaz de um filme da Marvel.

Outra música que ganhou uma versão dos fãs foi "You Belong With Me", do disco "Fearless". No clipe da canção, Taylor troca mensagens com um garoto por cartazes. Mas a internet recriou a cena de outro modo.