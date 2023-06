São Paulo

Os termos entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (12) já dão o tom do que foi a venda geral de ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil, com a "The Eras Tour": "ESGOTOU", "T4FUN TEM ESQUEMA COM CAMBISTA", "UM MILHÃO" e "Taylor Swift" dominaram os trending topics no Dia dos Namorados.

"Já Eras Tour".

"It’s me, hi!"

"The cambistas tour".

Dia triste.

Após uma noite de confusão nas bilheterias físicas do Allianz Clube em São Paulo e no Engenhão, no Rio de Janeiro, que envolveu um confronto com supostos cambistas que furaram as filas, fãs se viram frustrados na tentativa de comprar ingressos, que esgotaram em menos de 20 minutos. A espera virtual chegou a ter fila com mais de 2 milhões de pessoas.

"Ao Vivo!"

"Vamo ter que pular grade".

Peguei estacionamento!

Internautas também denunciam um suposto esquema de venda de fura-fila para a compra de ingressos.

Plateia diferenciada.

Visão parcial.

Como assim?

Caso misterioso.

Show intimista.

Após uma madrugada e manhã tumultuada nesta segunda, os fãs receberam duas novas oportunidade de ver a cantora. A nova luta por um assento, mesmo que com vista parcial, no Estádio Nilton Santos e no Allianz Parque, será pelos dias 19 e 24 de novembro, respectivamente.

Dessa vez, os fãs que tentaram comprar ingresso em 2020 não receberão vantagem. A pré-venda para os clientes C6 Bank começa em 19 de junho às 10h e a venda geral no dia 22 de junho, também às 10h.