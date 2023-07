São Paulo (SP)

O Twitter de Elon Musk deixou para trás o clássico pássaro azul e adotou um X branco sobre um fundo preto como novo logotipo da rede social. A mudança faz parte de um projeto de Musk, propalado desde a aquisição da empresa em 2022, de transformar a plataforma de textos curtos em um superaplicativo que teria a letra como título — e seria capaz de incorporar mensagens, pagamentos e negócios.



O X também compõe as marcas de outras companhias do bilionário, como a SpaceX e a Tesla, e faz referência ao site X.com, banco online cofundado por Musk em 1999 e mais tarde transformado no PayPal.

Internautas surpreenderam-se também por outro aspecto do novo logotipo: o design, que não é o original. Trata-se da letra X na tipografia da fonte Special Alphabets 4, disponível para download gratuitamente.

O magnata ainda afirmou que os tuítes, como são chamadas as postagens na rede, passariam a ser denominados de Xs.

O sumiço do pássaro azul, querido entre internautas, gerou uma repercussão majoritariamente negativa na rede, que pode ser acompanhada através dos termos "Elon Musk" (que já possui cerca de 338 mil menções na plataforma) e "TwitterX" (com cerca de 149 mil menções).

A nova letra foi comparada ao logotipo da Caixa Econômica Federal e do site pornografia XVideos por brasileiros e, em memes, internautas brincam que o passarinho é mais um a ser atingido pela onda de demissões promovida por Musk desde que assumiu a empresa.

Muitos demonstram resistência ao novo nome. "O conceito do Twitter era tão fofinho: a logo é um pássaro e os posts são 'tuítes', basicamente 'pios' que os passarinhos fazem. Agora vai ser 'olha o X que te mandei', 'deixa eu abrir o X'. Que sem graça!"

O ícone do pássaro azul era apelidado de Larry The Bird (Larry, O Pássaro, em inglês) e foi criado como uma homenagem ao jogador de basquete norte-americano Larry Bird, estrela do time Boston Celtics.

Segundo o antigo diretor executivo do Twitter, Doug Bowman, a representação do animal, que olha levemente para cima, visava expressar a "liberdade, a esperança e as possibilidades sem limites".

Essa é mais uma mudança na errática gestão do bilionário que não é bem recebida pelos usuários da plataforma e, mais uma vez, discutem, afinal, qual será o destino da rede social. Os internautas lutam para entender a lógica por trás das decisões de Musk.

Enquanto isso, em sua conta, o magnata exalta a nova identidade visual. Ele afirma que a letra X "incorpora as imperfeições que nos tornam únicos".