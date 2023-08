São Paulo

O filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira (24). A investigação trata de um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

No X, ex-Twitter, os termos "Jair Renan", "Familícia", "O 04" e o já tradicional "TOC TOC TOC" chegaram aos assuntos mais comentados, com 11 mil, 4 mil, 5 mil e 8 mil menções, respectivamente.

Os nomes do presidente e dos filhos já foram ligados a casos sobre supostos funcionários fantasmas, evolução patrimonial suspeita, vínculo com as milícias e caixa dois eleitoral. Em alguns casos, a família é diretamente investigada, em outros, foi mencionada em depoimento ou manteve algum vínculo indireto com os envolvidos.

"Ainda dá tempo de internar?", questiona um tuíte, em referência à internação do ex-presidente Bolsonaro nesta quarta-feira (23) após intimação para depor no dia 31 de agosto. Bolsonaro disse à Folha que realizará três cirurgias em setembro. Publicações chamam Jair Renan de "filho do ladrão de joias", sugerem que diante das acusações envolvendo os Bolsonaro, a família toda caberia "no mesmo camburão".

Dado o volume de acusações envolvendo membros da família Bolsonaro, como o recente depoimento do hacker Walter Delgatti à CPI na última semana, e a notícia de que o ex-presidente foi internado, perfis nas redes dizem sentir falta de um jornal chamado "Bom dia PF" ou "Bom dia Polícia Civil".

Enquanto o assunto cresce nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente e sua família acusam perseguição. "Logo será a Laurinha", diz post irônico sugerindo que a filha de 12 anos de Bolsonaro será investigada.

"Querem o desgaste da imagem de Bolsonaro. O que provaram até agora? Nada", diz outra publicação. Em outra postagem, usuário da plataforma diz que estão esperando a menina completar 18 anos. "Mais cômico que isso só o rolo do cartão de vacina", finaliza. O ex-presidente é acusado de ter alterado documento sem se vacinar.