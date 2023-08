São Paulo

Com participação das apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana, a edição do "Criança Esperança" transmitida nesta segunda-feira (7) movimentou a internet. A reunião inusitada do trio gerou comentários nostálgicos e exaltação da produção do evento anual de arrecadação para projetos sociais promovido pela TV Globo.

"A Globo poderia fazer um Super Bowl, mas a NFL não poderia fazer um Criança Esperança", diz tuíte, comparando o programa global a final de campeonato de futebol da NFL (National Football League), que promove anualmente shows com grandes nomes da música, como Madonna e Rihanna.

"É a minha infância", diz um dos tuítes nostálgicos sobre a reunião das apresentadoras, que foram pintadas como rivais durante as últimas décadas.

Juntas, elas cantaram a música "Lua de Cristal", de Xuxa, que marcou gerações. Publicações também trazem o nome de Mara Maravilha aos assuntos do momento. Apresentadora no mesmo período, Mara já disse ter se sentido excluída pelo trio e publicou vídeo com indireta após apresentação desta segunda-feira.

O blog #Hashtag separou as melhores reações ao "Criança Esperança".

Um hit chamado Eliana.

Montagens também compararam as cantoras e apresentadoras brasileiras à Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera e a apresentação icônica do MTV Video Music Awards, em 2003, quando as artistas pop beijaram-se no palco ao som do hit "Like a Virgin".