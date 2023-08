São Paulo (SP)

As declarações de Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, à CPI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira (17) foram vistas nas redes sociais como uma "bomba" e aumentaram o burburinho em torno da possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser preso.

Durante sua fala à comissão, Delgatti afirmou que a campanha do ex-presidente planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica durante as celebrações do 7 de Setembro de 2022, menos de 1 mês antes da eleição.



Ele disse ainda que, em outra data, Bolsonaro teria pedido para ele assumir a autoria de um grampo de conversas de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). O hacker afirmou que aceitou o pedido, mas que nunca teve acesso ao grampo.



Delgatti foi convocado à comissão como testemunha para explicar se participou de uma tentativa, a pedido da deputada federal deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) de deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro.

Os termos "Bolsonaro preso amanhã" e "#Bolsonaronapapuda" ganharam destaque na rede social X, (ex-Twitter). O ex-presidente enfrenta novos desgastes após enfrentar, na última semana, operações da Polícia Federal que atingiram o seu entorno no caso das joias enviadas por autoridades sauditas.

A repercussão do depoimento também pode ser acompanhada através das hashtags Delgatti (24 mil menções), CPMI (32 mil menções), hacker (39 mil menções), em que internautas compartilham trechos do depoimento à comissão.

O assunto superou até mesmo a repercussão dos jogos de semifinais da Copa do Brasil, que ocorreram na noite desta quarta (16) e dominaram os comentários até a manhã desta quinta.



Delgatti ganhou projeção por ter invadido os celulares de membros da Lava Jato e vazado trocas de mensagens entre procuradores. O caso foi revelado em 2019 e culminou na prisão dele e de outros três suspeitos.

Na internet, ele também é conhecido como hacker de Araraquara, em alusão a sua cidade natal, ruivo Delgatti ou Vermelho, em razão dos seus cabelos ruivos.



Em agosto de 2022 ele passou a se encontrar com integrantes da campanha de Bolsonaro e com o próprio ex-mandatário. O hacker disse aos investigadores que o então presidente perguntou se ele conseguiria invadir o sistema das urnas eletrônicas.