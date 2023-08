São Paulo

Com a deflagração da operação "Lucas 12:2" nesta sexta-feira (11), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão que miram o entorno de Jair Bolsonaro (PL) no caso das joias enviadas ao ex-presidente por autoridades sauditas.

Entre os alvos da PF, estão o advogado do clã Bolsonaro, Frederick Wassef, o ex-ajudante de ordens do presidente, Mauro Cid, e seu pai, o general da reserva Mauro Lorena Cid.

Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do governo brasileiro para "desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior", afirmou a polícia.

Na investigação, a PF descobriu que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid tentou vender por mais de R$ 600 mil joias doadas pela Arábia a Bolsonaro. Ainda segundo a polícia, o ex-presidente e auxiliares usaram voo presidencial para levar joias aos EUA e Mauro Lorena enviou mais de R$ 62 mil reais para uma conta no país americano.

Desde a manhã, o assunto domina as redes sociais. "Mauro Cid" lidera o trending topics do Twitter com mais de 49 mil menções até o início desta tarde. "Rolex" e "Exército" também chegaram ao ranking, com mais 21 mil menções cada.

Além destas hashtags, o assunto também pode ser acompanhado por diversas outras, como "Forças Armadas", "Jair Bolsonaro", "Bolsonaro na cadeia", "Advogado", "Wassef" e "Bolsonaro na papuda".

O clima geral é de indignação e escracho com o entorno militar de Jair Bolsonaro. O lema do Exército Brasileiro "Braço Forte, Mão Amiga" foi ironizado em memes: "Braço forte, mão ligeira", comenta um perfil.

O esquema de desvio protagonizado pelo ex-presidente e por militares foi apelidado de "feira do rolo do Planalto" e "Enjoei do Bolsonaro", em alusão ao site de compra e venda de produtos usados.

Documentos encontrados pela PF foram utilizados para negociação de venda de uma escultura saudita e mostram o reflexo de Mauro Lorena. O general da reserva virou um dos alvos preferenciais de piadas nas redes após a divulgação do registro.

As primeiras informações sobre o imbróglio do ex-presidente com artigos de luxo foram divulgadas em março, quando foi revelado que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias doadas pelo governo da Arábia Sáudita para o Brasil. À epoca, o ex-presidente também virou piada e teve o seu famoso jargão ‘Tá ok?’ transformado em "Tá joia" em memes nas redes; relembre.