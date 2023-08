São Paulo

Apelidado de "Pedinsky" por internautas brasileiros, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a ser retratado em memes após declaração dada à TV pública portuguesa RTP nesta terça-feira (29).

O ucraniano critica o posicionamento do presidente Lula diante da guerra da Ucrânia. "Para se dizer alguma coisa, é preciso perceber quem é a vítima e quem é o agressor", disse. Em outras entrevistas, Zelenski já disse que o brasileiro é adepto das "narrativas de Putin", e que deveria ter uma "compreensão mais ampla."

Internautas aproveitaram a oportunidade para reviver memes antigos em que chamam o presidente ucraniano de pedinte, mendigo e ironizam a carreira de humorista que teve antes de se candidatar a presidência . Por estar sempre em busca de apoio financeiro ou diplomático, ele foi apelidado de "Juju do Pix de Kiev".

Durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) no mês de julho, o presidente Lula disse que não quer interferir na guerra da Ucrânia. "A minha guerra é aqui, é contra a fome, contra a pobreza, contra o desemprego", disse na ocasião.

O presidente ucraniano tem feito críticas à posição de neutralidade diplomática brasileira. Em maio, em entrevista a veículos latino-americanos, entre os quais a Folha, Zelenski ironizou as iniciativas de Lula para promover negociações de paz e a resistência do Brasil a apoiar a criação de um tribunal especial para julgar crimes de agressão cometidos na Guerra da Ucrânia.

Na reunião da cúpula do Brics da última semana, Lula abordou a guerra da Ucrânia em seu discurso e destacou propostas de pacificação e a criação de um "clube da paz" para o fim da guerra. "Achamos positivo que um número crescente de países, entre os quais os países do Brics, também esteja engajado em contatos diretos com Moscou ou com Kiev. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Tampouco podemos ficar indiferentes à morte e à destruição", afirmou. "Estamos prontos a nos juntar a um esforço que possa efetivamente contribuir para um pronto cessar-fogo e uma paz justa e duradoura."

Ao mesmo tempo em que ressurgem alguns memes a respeito do ucraniano, perfis saem em sua defesa e somam críticas ao presidente brasileiro. "Lula é uma figuraça. Máquina de dizer tolices. É amigo de Putin e não suporta Zelensky. Prefere o ditador assassino e proxeneta ao homem que defende a liberdade do povo ucraniano", tuitou um perfil. Outro diz que posicionamento isola o Brasil.