São Paulo (SP)

O encontro entre o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o homem responsável por invadir o celular e divulgar mensagens do ex-juiz da Lava Jato, no episódio conhecido como Vaza Jato, gerou um dos momentos mais inusitados da CPI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira (17). E, com ele, uma onda de memes.



Após questionamentos de Moro, Dellgatti chamou o senador de "criminoso contumaz" e disse que o ex-juiz só não está preso por ter recorrido a cargo com foro privilegiado.



"Li as conversas de Vossa Excelência, li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz, cometeu diversas irregularidades e crimes", disse Delgatti diante do senador.

A cena foi amplamente divulgada nas redes e catapultou o nome de Moro ao top 3 dos assuntos mais comentados na rede social X (ex-Twitter), com quase 30 mil menções —quase todas elas desfavoráveis ao senador. "Marreco", apelidado empregado por críticos, também ganhou destaque.



Moro pediu respeito ao hacker após a fala, e Delgatti se desculpou. Na verdade, o hacker pediu "escusas", retomando a expressão usada anteriormente pelo próprio Moro. Ainda assim, a "enquadrada" na CPI rendeu memes.



Vai chorar?

"Peço escusas".

"Tomou no lombo".

Aparentemente sem contradições.