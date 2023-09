São Paulo (SP)

O Congresso mexicano exibiu, em uma conferência na última quarta-feira (13), os corpos fossilizados de duas supostas criaturas extraterrestres.



Expostas em pequenos caixões no Palácio de São Lázaro, sede do poder Legislativo no país, as figuras apresentam uma estrutura pequena, de cerca de 60 cm, e se assemelham morfologicamente aos humanos, embora sejam acinzentados.



Sob juramento de dizer a verdade, o ufólogo responsável pela exposição afirmou que os seres foram encontrados em 2017, têm cerca de mil anos e "não fazem parte da nossa evolução terrestre".

As imagens da conferência rapidamente tomaram as redes, mas pouco convenceram os internautas, que preferiram fazer memes e piadas sobre a "descoberta". As figuras renderam inúmeras montagens com envolvendo políticos e artistas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a cantora Anitta, além de comparações com o ET Bilu e o E.T de "Extraterrestre", longa de Steven Spielberg.

Chá de revelação.

Quem nunca.