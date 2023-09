São Paulo

Um trecho de uma reportagem do quadro "Patrulha do Consumidor", de Celso Russomanno (Republicanos), no programa "Cidade Alerta" da TV Record viralizou nas redes sociais. No vídeo, o deputado federal vai a uma loja da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, cobrar reembolso de uma consumidora que comprou um videogame com defeito.

Em trecho com mais de 2 milhões de reproduções no X, ex-Twitter, o deputado insiste que a consumidora receba correção monetária pela compra e é questionado por observadores.

"Tá metendo o louco? Aqui é Santa Ifigênia, paizão", diz um homem. Russomanno sobe o tom de voz e é questionado. "Vai gritar? Coloca a mão de novo em mim, pô". Ele, então, é afastado por outro de camisa e gravata e o deputado diz que só não vai ligar para a polícia porque seu celular está sem bateria.

Segundo a reportagem da TV Record, o problema do videogame foi resolvido no dia seguinte à gravação e a consumidora recebeu o dinheiro de volta após acordo com o vendedor.

Ao blog #Hashtag, o homem que aparece discutindo com Russomanno atrás do balcão, Vitor Lima, 22, disse que o deputado "teve sorte" de a briga ter sido apartada. Sobre o videogame, acrescenta: "Trabalho sem garantia, não tem conversa. Comprou porque quis."

A Folha entrou em contato com a assessoria de Celso Russomanno, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Nas redes sociais, os internautas "torcem pela briga". "Que vídeo bom", diz uma publicação.

"Ninguém é obrigado a baixar a cabeça não."

Outras publicações questionam porquê o deputado só atua em comércios populares, como a Santa Ifigênia e rua 25 de março.