Belo Horizonte

"Querida, a minha meta está estabelecida", respondeu o ministro da Fazenda Fernando Haddad quando uma jornalista lhe perguntou, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda (31), se a meta fiscal originalmente proposta continuava mantida.

A controvérsia vem na esteira de uma recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou, na sexta passada (27), que dificilmente atingirá a meta fiscal de déficit zero em 2024, na medida em que não quer realizar cortes em investimentos e obras no ano que vem. Zerar os gastos públicos é uma das principais bandeiras de Haddad.

O ministro deu sinais de irritação durante a coletiva, como bem demarcaram alguns usuários do X (antigo Twitter). Ele chegou a abandonar a conversa com os jornalistas antes da hora. Nesta terça (31), contudo, disse que não ficou bravo. "É que a jornalista me fez uma pergunta muito dura, de uma maneira que eu não esperava."

Alguns internautas, no entanto, não compraram a desculpa. Muitos usaram o apelido pejorativo de "poste" para nomear Haddad, afirmando que falta ao ministro experiência na área econômica e que ele acaba se tornando responsável por apenas executar o plano de governo do presidente. Haddad é mestre em economia pela USP e já foi analista de investimentos do Unibanco.

Outros ressaltaram o clima da coletiva de imprensa. Haddad chamava os profissionais de "querido" e "querida", e chegou a dizer para uma jornalista fazer o trabalho dela, insinuando que a repórter não tinha apurado informações que já eram públicas.

Essa posição, entretanto, não é compartilhada por todos. Simone Ávila (@SamiDog15), por exemplo, ressaltou a criação, em setembro deste ano, de 211 mil vagas de emprego formal como um exemplo de que a parceria entre Lula e Haddad está funcionando.

Quem também discorda das críticas endereçadas ao ministro e ao governo é o professor Ricardo Pereira (@ricardope), que defende que o combate às desigualdades e à fome no país precisa estar acima da defesa de uma meta fiscal nula.

Fausto Oliveira (@fausto_oli), por sua vez, lê o descompasso entre as declarações de Lula e Haddad da seguinte forma:

A suposição é negada pelo ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, que postou: "Quem especular financeiramente que não há sintonia entre o presidente @LulaOficial e a equipe econômica de @Haddad_Fernando vai perder dinheiro!"