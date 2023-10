Jornalista fez pergunta muito dura, diz Haddad sobre declarações irritadas

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que não ficou bravo com jornalistas durante entrevista sobre a meta fiscal de déficit zero na última segunda-feira (30), mas justificou suas respostas dizendo que foi perguntado de forma "dura".

"Eu não fiquei bravo, é que a jornalista me fez uma pergunta muito dura, de uma maneira que eu não esperava. Vocês me perguntam com educação, eu respondo com educação. Eu nunca desrespeitei vocês [jornalistas]", disse, nesta terça (31).

Questionado sobre meta fiscal novamente, Haddad não respondeu e, dando risada, entrou em seu carro em direção ao Palácio do Planalto.

Na última segunda, durante entrevista com jornalistas, o ministro foi questionado sobre a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o déficit zero "dificilmente" será alcançado em 2024.

O chefe da equipe econômica respondeu aos jornalistas em certos momentos chamando-os de "querido" e "querida". Em um dos casos, falou para uma repórter fazer o trabalho dela, após ser questionado qual seria a empresa mencionada por ele que tinha empregado uma estratégia para pagar menos impostos —segundo ele, os dados são públicos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante entrevista - Gabriela Biló/Folhapress

Mais adiante na conversa, quando uma jornalista afirmou que ele não teria respondido se a meta seria ou não alcançada, o ministro interrompeu a entrevista , se levantou, ainda fez uma fala longe do microfone —por isso, o áudio da transmissão em vídeo fica mudo— e deixou a sala.