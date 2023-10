São Paulo

O perfil @NoContextHumans fez a provocação no X (antigo Twitter): quais as duas redes sociais que você removeria para sempre do seu celular, dentre as seis abaixo?

O Threads, rede social da Meta lançada em julho, é uma das que mais aparece nas respostas.

Em cinco dias, 100 milhões de pessoas baixaram o Threads, um recorde. Parecia que a rede desbancaria o X, de Elon Musk, mas a euforia durou pouco. Os números de usuários diários ativos, tempo gasto e acessos ao Threads caíram em mais de 75% no fim de julho.

Um dos principais motivos é que a plataforma foi ao ar ainda crua, na tentativa de surfar em um desânimo de usuários do X com mudanças implementadas naquela época. Hoje o Threads é uma rede praticamente irrelevante.

O Facebook também figura bastante nos comentários.

Esse usuário, inclusive, deletaria o Facebook duas vezes.

E há quem diz que nunca sequer instalou o Facebook.

Embora o Facebook seja considerado por muitos uma rede "morta", essa é uma das principais surpresas no universo das redes sociais: ele segue muito vivo. Segundo dados da Statista, no segundo trimestre de 2023 o Facebook possuía 2 bilhões de usuários ativos por dia, o que ainda faz dele a rede social mais usada —o uso mensal é ainda mais impressionante, com 3 bilhões de usuários.

A penetração pelo mundo que o Facebook teve no início da década de 2010 ainda não foi atingida por nenhuma outra rede, apesar do sucesso inegável de plataformas como Instagram e TikTok.

A chinesa TikToK não está entre as seis opções, como reparou um usuário.

Mas se você tem mais de 34 anos é alta a chance de o aplicativo sequer estar instalado no seu celular. Segundo estudo publicado em julho pelo DataReportal, 70% dos usuários adultos da rede possuem de 18 a 34 anos. O número, no entanto, não é inexpressivo: são 700 milhões de usuários ativos nessa faixa etária.

O X não é tão presente nas respostas, o que pode ser explicado pelo fato de que o post foi originalmente publicado no X, e a interação ser feita de usuários ativos.

Mas está havendo uma debandada do X depois da aquisição da rede pelo bilionário Elon Musk, como foi tão apregoado? Há uma queda, como mostram os dados abaixo da Statista de usuários ativos mensais. De 2022 para 2023, houve uma diminuição de 14,5 milhões —e a projeção é de outros 18 milhões em 2024.

No entanto, é difícil dizer que essa queda irá afetar o X a ponto de ele se tornar irrelevante, visto que o então Twitter também nunca foi gigante em termos de usuários, mas sim em reverberação. Além disso, Elon Musk também travou uma batalha contra os bots na plataforma, o que pode ter contribuído para essa queda.

O Instagram conta com algumas menções no post.

Embora o Threads tenha sido um grande fracasso da Meta, o Instagram sempre foi o contrário. Desde que o Facebook comprou a rede de fotos em 2012, soube enfrentar grandes tormentas pelo caminho, como o crescimento do Snapchat (cuja resposta foi o Stories, uma cópia idêntica e um sucesso tremendo), e a explosão do TikTok na pandemia (cuja resposta foi o Reels, uma cópia idêntica e um sucesso tremendo).

É por isso que com 2 bilhões de usuários ativos mensais o Instagram segue como uma das principais redes sociais da atualidade.

O YouTube, por sinal, foi um dos que mais permaneceram instalados.

O que ajuda a explicar seu alcance: são 2,5 bilhões de usuários ativos mensais. Em algum momento a ascensão do TikTok chegou a representar uma ameaça ao YouTube na categoria vídeos, mas a rede chinesa está em um teto de 1 bilhão, insuficiente para ameaçar o reino da plataforma da Google. O TikTok, como vimos, é potente entre os jovens, enquanto o YouTube é usado por um público mais amplo. A rede também lançou o Shorts para contemplar essa necessidade de vídeos mais curtos disseminada pelo TikTok.

Aplicativos do Facebook, TikTok, Twitter, YouTube e Instagram. - Dado Ruvic/Reuters

E você, quais redes eliminaria do seu celular? Deixe nos comentários!