São Paulo



O WhatsApp vai permitir que os usuários utilizem duas contas no aplicativo de forma simultânea, sem a necessidade de se desconectar de uma delas para alternar entre os perfis.



A novidade foi anunciado pelo presidente da Meta, Mark Zuckerberg, nesta quinta-feira (18), e estará disponível para usuários do sistema operacional Android nas "próximas semanas ou meses", segundo o anúncio do empresário. Não há previsão de lançamento para usuários do sistema IOS.

Até então, para usar uma segunda conta no aplicativo, era necessário possuir dois celulares ou se desconectar de um dos perfis a cada nova tentativa de entrada.



Para configurar a nova funcionalidade, será necessário um segundo número de telefone e um cartão SIM. Após isso, usuários devem acessar a aba de configurações e clicar em "adicionar conta".