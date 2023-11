Belo Horizonte

O clássico entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, realizado na noite desta terça (21), no Rio de Janeiro, ficou marcado não por grandes lances, mas pela intensa briga nas arquibancadas.

A pancadaria entre as torcidas das duas seleções começou antes do início da partida. Como não havia separação entre os torcedores rivais que estavam no setor Sul do Maracanã, estádio que abrigou o jogo, a confusão se generalizou e ainda envolveu agentes de segurança, jogadores e policiais militares, que reprimiram o conflito com o uso de cassetetes.

O assunto foi tema de diversas postagens no X, antigo Twitter. Termos como "Argentina", "Messi" e "Maracanã" estiveram em alta até a manhã desta quarta (22), evidenciando o clamor dos usuários em relação à partida. Evidentemente, entre as postagens, não faltaram memes para ilustrar o humor ácido de quem acompanhava a briga.

Alguns subverteram o abraço entre as personagens Mônica e Mafalda, símbolo da aliança progressista —ao menos em rede social— que se formou após a eleição do ultraliberal Javier Milei à presidência do país vizinho...

Enquanto outros relembraram o caos da passagem da cantora Taylor Swift e de sua The Eras Tour pela capital carioca. No último fim de semana, fãs acusaram a produção de oferecer rivotril às pessoas que procuravam atendimento médico devido ao calor.

Dentro de campo, a partida terminou com a vitória da seleção hermana, que emplacou 1 a 0 contra os canarinhos. Já nas arquibancadas, o jogo ficou marcado pelas denúncias de racismo contra brasileiros. Uma torcedora argentina chegou a ser detida, acusada de chamar uma funcionária que presta serviços no estádio de "pedaço de macaco". Usuários repercutiram a questão nas redes.

Já são três derrotas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Com esse histórico, tem quem já pergunte: o ponto facultativo está cancelado?