Belo Horizonte

"Una celebracion de la vida. Argentina, 1816-2023". Assim o perfil do Instagram Melted Videos iniciou o seu carrossel diário de memes nesta segunda-feira, 20, repercutindo o sentimento aparentemente comum entre o campo progressista nas redes sociais desde que foi anunciada a eleição do ultraliberal Javier Milei, 53, na Argentina.

O "clima de enterro" continuou no X, antigo Twitter, como lembraram @naakc, ao compartilhar uma icônica postagem de 2007 do portal g1, e @carolineoli0, destacando a vitória argentina na Copa do Mundo 2022.

No segundo pleito com participação mais baixa nos últimos 40 anos de democracia na Argentina, Milei venceu seu oponente, o ministro da Economia Sergio Massa, com mais de 11 pontos de diferença percentual: enquanto o peronista conquistou 44,3% dos votos válidos, o outsider de direita registrou 55,7% nas urnas do país vizinho.

Do lado de cá, não faltou quem comparasse a situação com a eleição brasileira de 2018, que levou Jair Bolsonaro (PL) ao poder. Seja pelo alinhamento ideológico entre os dois políticos, seja pelo receio das consequências que o resultado pode causar ao povo hermano, assolado por uma grave crise financeira, diversas postagens relacionavam os dois personagens no bom e velho humor do meme canarinho.

A situação inclusive inspirou a cantora Clarice Falcão, que retomou, agora em espanhol, seu fatídico tuíte publicado quando Bolsonaro foi eleito presidente.

O novo presidente eleito, conhecido pelos argentinos por suas aparições como comentarista televisivo e como integrante de uma banda cover dos Rolling Stones, ganhou fama meteórica após encarnar um sentimento antiperonista que aos poucos ganhava força, estabelecendo um discurso de ruptura contra aqueles que, segundo ele e seus apoiadores, foram responsáveis pela crise no país.

Em meio aos memes que ironizam sua personalidade excêntrica, estão também os que lembram seu cão Conan, da raça mastim, que morreu em 2017. De acordo com o The New York Times, Milei resolveu cloná-lo, gastando mais de US$ 50 mil (R$ 250 mil na cotação atual) para gerar cinco cachorros a partir do DNA do falecido.

Com a vitória do ultraliberal, político que se declara anarcocapitalista e que teve, como uma das bandeiras de campanha, a proposta de dolarizar a economia argentina para combater a inflação no país, já tem quem deseje passar férias em Buenos Aires gastando pouco.

Agora, com a eleição argentina barrando a onda vermelha que até a vitória do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) caracterizava o mapa político da região, há quem diga o continente "completou o sistema".