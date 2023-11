São Paulo



Vitinho recebeu a bola perto da área de pênalti. Com agilidade, tocou para Pedro. Este, num chute certeiro, venceu a defesa adversária, composta por três jogadores que tentavam amparar o goleiro. Era gol para o time do Flamengo. Ao lado do campo, de terno e camisa, o técnico Tite observava a movimentação.



O jogo não aconteceu, porém, no Maracanã. Nem o treinador nem os atletas estavam ali com contratos assinados com o clube carioca. Na verdade, o sósia de Tite comandava a equipe de sósias dos jogadores do Flamengo, numa partida em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, contra um time da cidade, no mês passado.

A primeira vez que Cledson Mauro Dias de Lima, 57, ouviu o comentário de que era parecido com Tite foi em 2016, quando ainda trabalhava como motorista rodoviário. Numa viagem, por conta da semelhança com o então treinador do Corinthians, um repórter de vídeo da Record o convidou para participar de uma reportagem no programa Balanço Geral. "Tô pra rolo", aceitou Lima, sem acreditar muito.



Aquela participação se desdobrou em outras, já que Tite acabou sendo chamado naquele ano para comandar a seleção brasileira e atuaria nas Copas de 2018 e 2022. "Mas não tive sucesso nas redes, porque o Brasil não foi campeão", lamenta Lima.



A contratação do treinador no mês passado pelo Flamengo decepcionou corintianos, que ansiavam o regresso de Tite ao time paulistano. Mas fez a alegria dos rubro-negros e a de Lima, que vê na nova fase uma chance de impulsionar seus perfis no Instagram e no TikTok.

O sósia de Tite vive em Campo Grande, bairro da zona oeste da capital fluminense, e sobrevive atualmente de bicos culinários. "Sou lancheiro, sou padeiro, cozinheiro. Fogão é comigo mesmo".



Lima diz que nasceu flamenguista, mas torceu por muitos anos para Botafogo por influência do irmão mais velho. Agora, com o coração 100% "flanático", ele tem frequentado jogos e feito vídeos em parceria com a equipe de sósias do elenco.



A equipe parodia jogadores antigos e atuais do Flamengo, como Arturo Vidal, Diego Ribas e Willian Arão. Ex-treinadores, como Dorival Júnior e Jorge Jesus, e o vice-presidente do clube, Marcos Braz, também contam com sósias.



Divulgando esquetes e fotos de encontros, a turma faz sucesso nas redes sociais. O sósia de Gabigol, por exemplo, tem mais de 440 mil seguidores no Instagram. O perfil do imitador de Pedro Guilherme, mais de 270 mil.

A partida em Paraíba do Sul (RJ) foi disputada, mas o time de sósias levou a melhor, por 5 a 4. Foi a primeira vez em que Lima e os jogadores atuaram juntos em campo. "A gente trabalhou no figurino. Entramos nos personagens e mostramos nosso talento como sósias. Dei esporro em todo mundo", relata.



Ele não espera menos do desempenho de Tite no comando rubo-negro. Desde a sua volta, o técnico ganhou três jogos e perdeu outros dois. Mas Lima é só elogios ao treinador que imita. "É um ótimo profissional. O Flamengo está em boas mãos. Ele impõe respeito, ele abraça quando tem que abraçar, chama a atenção quando tem que chamar. Tite é um pai".