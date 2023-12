Belo Horizonte

A doceira Taiana Santos, que mora no Rio Grande do Sul, é responsável por reacender uma das polêmicas favoritas das redes sociais brasileiras: a disputa gastronômica entre regiões. Dessa vez, os pivôs são o açaí e a pergunta desencadeada pelo vídeo que Taiana publicou no TikTok neste sábado (2): há limite de acréscimos que podem ser colocados juntos ao açaí?

"Gente, cada lugar faz o seu açaí", ela justifica no vídeo, enquanto monta, segundo ela, "um creme típico do Rio Grande do Sul e de várias cidades e países pelo mundo". No copo de 700 ml, para além da aparente mínima quantidade de creme de açaí, vai creme de ninho e de avelão, leite condensado, leite em pó, pedaços de Stikadinho e de morango.

Por mais que os acréscimos sejam comuns em várias regiões do Brasil, mistura que transforma o açaí original paraense, que é salgado, numa sobremesa, o que surpreendeu diversos internautas do X, antigo Twitter, e do próprio TikTok, foi o seu preço: R$ 54, a unidade. Não à toa, os termos "54 reais" e "açaí" estiveram em alta na rede do Elon Musk na manhã desta terça-feira (5).

O "açaí sulista" é tão superfaturado que, como lembrou Mateus Leite, quase paga um pote de 2 litros —preço que ainda é considerado caro por alguns usuários, como se vê nas respostas à postagem.

O Brasil é o maior produtor mundial de açaí e mais de 90% da produção é do Pará, que também é o seu principal mercado consumidor. Na região Norte, é comum comer açaí com peixe frito e farinha de mandioca. Enquanto o creme batido com xarope de guaraná se popularizou no Brasil nas últimas décadas, a refeição original já está, há tempos, na rotina do povo paraense.

Segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Pará, o alimento é rico em vitamina E, proteínas, potássio, cálcio e fibras. Por sua vez, ele também ajuda a combater o acúmulo de gorduras nas artérias, visto o alto nível de colesterol bom nas pessoas que o consomem regularmente.