Belo Horizonte

O inédito aconteceu. Com a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, o Santos foi rebaixado pela primeira vez na história para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A tragédia dos santistas aconteceu na própria casa do time, na Vila Belmiro.

Enquanto o estádio virou palco de lágrimas e protesto —marcado por confronto com a polícia nos arredores da arena e com o saldo de pelo menos dois ônibus incendiados—, as redes sociais se transformaram num muro de lamentações e deboche, com vários memes repercutindo a derrota.

Não à toa, "E o Santos", "Rebaixado" e "Prantos" (trocadilho infame com o nome do time) foram termos que estiveram em alta no X, antigo Twitter, entre a noite de terça (6) e a manhã desta quarta (7).

Os próprios santistas reconheceram a vergonha. O time do vice-presidente do Brasil Geraldo Alckmin, da cantora Sandy e do apresentador Faustão tinha chances de se salvar, mas a vitória do Bahia sobre o Atlético-MG e a do Vasco sobre o Bragantino não deram margem.

O segundo gol do Fortaleza, marcado nos acréscimos do segundo tempo, sacramentou o rebaixamento. Nessa onda de azar, até o rapper Mano Brown, torcedor fervoroso, resolveu virar a casaca.

Tem quem culpe o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter conspurcado, em 2020, o gramado da Vila Belmiro. A queda do político filiado ao Partido Liberal, hoje inelegível, aqui serviu como premonição.

Internautas também não perdoaram o santista mais famoso do país, o atacante Neymar, que postou stories assistindo ao jogo com a perna para cima. "Santos sempre Santos", ele compartilhou depois da derrota, com o adendo: "Nós iremos voltar a sorrir", junto ao emoji de uma carinha triste e um coração enlutado.

Quem não tirou o sorriso do rosto foi a ex do jogador, Bruna Marquezine —ao menos nas fotos recuperadas por usuários do X para zoar o craque. A voz da apresentadora Blogueirinha deve ter soado na cabeça dessas pessoas: "Um livramento?"

No mês em que se completa um ano do falecimento do rei Pelé, ídolo santista que morreu em 29 de dezembro do ano passado, o time entregou uma coroa de flores cheia de desgosto.

Talvez seja preciso fazer uma atualização na faixa que os santistas expuseram em 2020 durante um clássico do Brasileirão contra o Palmeiras...

Mesmo tendo aqueles que preferiram encarar o rebaixamento por outra perspectiva.