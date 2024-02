São Paulo

Pouco antes da virada do século, o ex-jogador de futebol Vampeta estampou as páginas a G Magazine com um ensaio nu. Duas décadas depois, suas fotos caíram nas mãos de tuiteiros e viraram munição durante protestos no X, o antigo Twitter. É o chamado "Vampetaço", quando vários internautas se unem para enviar continuamente imagens do ensaio na G Magazine.



Desta vez, a intimidade do ex-futebolista foi usada para pedir cessar-fogo na Faixa de Gaza. Após Lula ter comparado a Guerra Israel-Hamas ao Holocausto nazista, o perfil da diplomacia israelense no X chamou o presidente de negacionista do assassinato em massa de judeus.

Nesta sexta (23), o chanceler do país, Israel Katz, voltou a provocar o petista na rede, publicando uma imagem que parece gerada por inteligência artificial e ilustra brasileiros e israelenses juntos, de braços dados. Junto a imagem, Katz escreveu: "Ninguém vai separar o nosso povo - nem mesmo você, Lula."

Nas duas ocasiões, Vampeta protagonizou as respostas dos brasileiros às publicações.

O "Vampetaço" desta sexta foi puxado pelo perfil anônimo de esquerda Jair Me Arrependi, vulgo Jairme, que faz humor e sátira política.



"O Vampetaço é uma tradição do Twitter há muitos anos. Já foi usado, inclusive, para enxotar músico neonazista da rede. Eu acho que as pessoas podem e devem questionar se a fala do presidente foi correta ou oportuna", disse o administrador da página ao #Hashtag.



"Mas que resposta a gente pode dar quando a conta oficial de Israel publica uma mentira que pode dar margem para o Brasil ser visto como uma nação negacionista do Holocausto? Pois tome a 'diplomacia do Vampeta'."

A imagem divulgada pelo chanceler também gerou memes e piadas. Como é praxe nessas ilustrações, o desenho distorceu partes dos corpos humanos, além de alterar as bandeiras do Brasil e de Israel.