São Paulo

O São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino do Campeonato Paulista neste domingo (17) no estádio do MorumBis. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe do interior bateu a da capital por 5 a 4 nos pênaltis e avançou à semifinal do Campeonato Paulista.

O tropeço é mais um no currículo recente do tricolor. O treinador Thiago Carpini foi chamado de "burro" pela torcida depois da partida. Mas foi o depoimento do humorista William Barbosa, o Chapola, para a Cazé TV que viralizou nas redes sociais.

Em tom exaltado ao estilo do comentarista Neto, da Band, ele pede para o jornalista Léo Dias investigar se o Carpini tem problema pessoal com o meia colombiano James Rodriguez, sugere que o técnico é do signo de touro ("muito teimoso"), e, depois de chamá-lo de burro, reverte o raciocínio: "Burro sou eu, que venho aqui, fico gritando igual louco, vou pra casa puto, e ainda trombei minha ex com um outro cara aqui".

"Tava de cabeça quente, fui dar entrevista p* da vida na @cazetv_oficial kkkkk deu nisso!", escreveu em seu perfil no Instagram.

Puro néctar do humor.

Internautas veem a fala como premeditada.

Se o humorista ensaiou ou não a indignação, a parte do "encontrei minha ex com outro" é definitivamente uma pérola.

O torcedor brasileiro é patrimônio cultural.

Um dos piores dias do ano.

William Barbosa estava realmente indignado.

O problema não é do signo, porém.

O humorista é são-paulino roxo e faz vários vídeos sobre o clube do Morumbi.

Chapola ganhou fama inicialmente por fazer imitações de famosos.