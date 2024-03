São Paulo

Um misto de indignação e palhaçada acometeu usuários do X, o antigo Twitter, por conta do nome fálico de um personagem que, segundo relatório da Polícia Federal, está envolvido nos trâmites para o assassinato de Marielle Franco: o Doutor Piroca.

A Polícia Federal prendeu na manhã deste domingo (24) o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e o seu irmão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Domingo Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil no Rio, o delegado Rivaldo Barbosa, supostos mandantes do crime.



Na tarde de domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também derrubou o sigilo de informações sobre o caso, inclusive o relatório elaborado pela Polícia Federal.



Doutor Piroca consta no documento como o apelido do advogado André Luiz Fernandes Maia, que aparece no trecho que trata do levantamento de informações que Ronnie Lessa, um dos acusados da execução, fez acerca da vereadora para achar a melhor rota para a execução.



Segundo o relatório, dois dias antes do dia da morte de Marielle, Lessa encontrou o advogado e passou a estudar o endereço de Marielle.

"Ronnie asseverou que naquele dia 12 estava na companhia de seu amigo André Luiz Fernandes Maia, vulgo Doutor Piroca, tomando uísque e, obcecado para encontrar uma alternativa viável para a execução, passou a estudar o endereço da Rua do Bispo com afinco", diz o documento.

O documento ainda traz uma reportagem do jornal O Globo, a qual afirma que Maia foi morto a tiros no bairro do Anil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de abril de 2018, menos de um mês após o o homicídio de Marielle e Anderson.

Doutor Piroca também é brevemente mencionado na delação de Élcio de Queiroz, ex-policial militar, outro suspeito de ter executado a vereadora.



Na plataforma X, internautas rapidamente se lembraram de um possível par para Piroca, o Doutor Bumbum, médico acusado pela morte de uma bancária após um procedimento estético.

Outros lamentaram a morte do advogado.

Para alguns dos membros da plataforma, Doutor Piroca não existiria fora do Rio de Janeiro. Outros se perguntaram qual seria a origem da alcunha, ou qual teria sido a reação de quem ouviu Ronnie Lessa citar o comparsa.



"Doutor piroca está escrito num documento oficial da Polícia Federal na investigação de um assassinatos mais chocantes do país. O Brasil é uma sitcom", escreveu um usuário.