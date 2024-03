São Paulo

Quando ainda estava na fase de seleção do programa, Davi Brito comunicou sua irmã, Raquel Brito, 23, que ela seria a responsável por cuidar das redes sociais caso ele entrasse no BBB 24. A manicure reconhece dominar pouco a gestão dessas plataformas, mas ela não está sozinha. A equipe por trás dos perfis do Davi na internet é, atualmente, composta por 26 pessoas, divididas em três turnos de trabalho.

Segundo Raquel, seu irmão esperava conquistar 800 mil seguidores antes de entrar no programa. Mas agora Davi é o participante mais seguido da atul edição do BBB, inclusive em comparação aos "camarotes", como são chamados os participantes famosos.

"Quando ele conquistou 1 milhão, minha vida deu um baque. Hoje, a gente tem a marca de 8 milhões de pessoas, eu não imagino quantas pessoas são, mas sei que são muita gente", diz ela em entrevista ao #Hashtag.

Davi Brito, do BBB 24, ao lado de sua irmã mais velha, Raquel Brito - Arquivo pessoal

Ao ser questionada sobre a razão de o irmão ter conquistado esse número, Raquel atribui à divindade: "Foi Deus e ele caiu no coração do povo com sua simplicidade."

Ela, porém, sonha ainda mais alto. "Hoje minha meta em termos de seguidores, que sei que vai demorar muito tempo para conseguir, é de 300 milhões. Não sei se existe esse tanto de pessoas, mas já vi gente com muito mais do que isso", conta.

No começo do BBB, viralizou na internet um boato dizendo que Davi havia criado perfis nas redes sociais apenas por causa do programa. Raquel explica que na verdade ele havia perdido a senha do antigo Instagram, porque não costumava usá-lo com frequência. Por essa razão, ela quem criou a nova conta do irmão antes mesmo de ele ser confinado.

Engana-se quem pensa que hoje o perfil de Davi no Instagram aborda apenas assuntos relacionados ao reality show. Quem passou pelo feed do brother recentemente já esbarrou com conteúdos voltados à saúde, por exemplo. Raquel explica que a ideia é também usar o espaço para abordar assuntos nos quais ele vai poder se aprofundar quando se tornar médico.

"É um meio que a gente pode usar para alcançar pessoas e fazer o bem. Medicina, saúde, prevenção e autocuidado são coisas que no futuro vão ser alavancadas pelo objetivo dele de fazer medicina.", completa.

O posicionamento da equipe de Davi durante paredões certamente é o mais aguardado pelos fãs do reality show. A força dos mutirões mobilizados pelas contas do participante tem mostrado eficiência e está eliminando todos que, de alguma forma, rivalizam com ele no programa ou podem ser obstáculos para que o brother chegue à final.

Raquel conta que procura seguir o posicionamento do irmão dentro do BBB e a vontade da torcida, mesmo quando ele não está em votação para ser eliminado. "Quem tem embate com o Davi será nosso maior objetivo tirar, independentemente de quem for, como foi com a Leidy."

Apesar de sempre buscarem consenso entre as pessoas que ajudam na gestão dos perfis do Davi, Raquel garante que ela é quem está acima na hierarquia. Para o futuro, ela acredita que o irmão também investirá na área de influencer digital. "Quanto ele sair, as pessoas de fato vão conhecer o Davi pelas redes sociais."