São Paulo

Nas redes sociais, a briga generalizada no BBB24 após o Sincerão desta segunda (25) e a expectativa ou receio de expulsão dos pivôs, Davi e MC Bin Laden, fizeram com que o silêncio da produção após a tempestade parecesse ensurdecedor. Além dos memes gerados, o episódio fez com que as torcidas se organizassem no X, ex-Twitter, para cobrar os patrocinadores do programa.

Internautas levaram a hashtag "Amstel apoia agrassão" ao topo dos trending topics do Twitter, com mais de 200 mil posts até às 18h desta terça-feira (26). Isso porque a empresa fez uma ação publicitária com os participantes nessa tarde, quando internautas pensavam que haveria um posicionamento da produção do programa sobre o ocorrido na noite anterior.

Logo após a dinâmica do Sincerão, que fomentou discórdias, Davi e Bin Laden se enfrentaram e trocaram ofensas. Alguns espectadores avaliaram que, durante a discussão, houve agressão física, provocação e risco aos outros participantes do programa, atitudes condenáveis à eliminação.

Os perfis nas redes sociais de Amstel, Stone, Downy e Chevrolet, patrocinadores do programa, também receberam uma enxurrada de comentários relacionando à suposta agressão que teria acontecido durante a briga. Internautas alegam que as marcas estão sendo convenientes com a direção do reality show ao não se posicionarem a favor da expulsão de Davi e Bin Laden.

Questionada pelo #Hashtag, a Amstel Brasil afirma que seu compromisso é com os "valores éticos e responsáveis" e que a marca valoriza "a inclusão e a diversidade em todas as suas formas" e acredita "que o entretenimento pode ser uma ferramenta poderosa para promover esses valores."

Stone, Downy e Chevrolet, também alvo de postagens nas redes, foram contatadas pelo blog, assim como a produção do reality, mas não responderam até a publicação deste texto.

Apesar do clima tenso, a briga rendeu memes na internet. Até mesmo quem não estava diretamente relacionado com a confusão teve cenas marcantes, como a queda de Lucas Buda ao tentar separar Bin Laden de Davi, comparada por alguns a outro meme: "a treta na convenção do PSDB".