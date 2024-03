São Paulo

O "sumiço" de Kate Middleton da vida pública continua dando o que falar no X, ex-Twitter. A princesa de Gales, mulher do príncipe William, mal é vista em público desde 16 de janeiro, quando passou por uma cirurgia abdominal planejada.

Na ocasião, o Palácio de Kensington informou em nota que a princesa de 42 anos permaneceria no hospital de 10 a 14 dias e pedia desculpas por adiar seus próximos compromissos. O comunicado afirmava ainda ser improvável que Middleton retornasse às funções públicas antes da Páscoa.

Além de não informar detalhes sobre o tratamento, o texto frisava que a princesa estava ciente do interesse despertado por sua cirurgia e esperava que o público compreendesse "seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para os seus filhos."

Um mês, uma única aparição registrada em público e um incidente desastroso com foto manipulada depois, o caldo da fofoca só engrossa. Confira memes sobre especulações que bombaram nas redes.

Enigma kafkiano ou romance natalino?

Não faltaram referências à literatura, cinema e séries para tentar dar conta do chá (de sumiço) das 5.

"Acho que sabemos o que realmente aconteceu com Kate Middleton"

"Eu sei exatamente onde Kate Middleton está. Ela está em um vilarejo, se apaixonando pelo dono de uma padaria local que não faz ideia de que ela é uma princesa e que vai ajudá-la a redescobrir o significado do espírito natalino. Em breve no Hallmark Channel"

Ela só precisa de um tempo

O escândalo da foto

Um dos momentos mais estranhos no mês em que Kate Middleton esteve afastada da vida pública foi uma foto alegre que trazia a princesa e seus filhos, George, Charlotte e Louis. Publicada na manhã de 10 de março em homenagem ao Dia das Mães britânicos, ela seria a primeira imagem oficial publicada após a cirurgia.

Pouco depois, as agências de notícias como Reuters, Associated Press e AFP excluíram a foto de seu catálogo com a alegação de que a imagem havia sido manipulada. Logo internautas começaram a apontar sinais de que a foto, que mostra Kate sorrindo e aparentemente saudável, parecia ter sido montada.

Kate Middleton se desculpou e, em comunicado oficial, disse que ocasionalmente fazia experiências com edição "como muitos fotógrafos amadores".

O episódio também foi lembrado nas diligências da rede X:

"A Kate Middleton sumiu para conseguir um diploma em design gráfico, e ela estava empolgada para nos mostrar o que anda aprendendo"

"Esperam mesmo que a gente acredite que a Kate Middleton tem uma conta no Adobe Creative Cloud?"

"O escândalo da foto de Kate Middleton me fez questionar seriamente esta imagem."

Reconstituição

Ante o silêncio da família real sobre a saúde de Kate, internautas puxaram fios para reconstituir os fatos, evidências e rumores sobre o caso.

Quem é Kate Middleton, mesmo?

A despeito de seus esforços investigativos, confabulações e reconstituição detalhada dos episódios que envolvem a princesa de Gales, algumas mulheres ficaram chocadas ao perceber que seus companheiros nada sabiam da história.

"Contei ao meu marido a atualização completa sobre Kate Middleton, incluindo todas as teorias de conspiração. Ele escutou educadamente e, quando terminei, perguntou: 'quem é Kate Middleton?'", contou uma usuária da rede X.

Outra usuária escreveu: "Eu estava explicando a situação de Kate Middleton para meu marido francês e, após cerca de 8 segundos, ele me disse, com a voz mais francesa que se possa imaginar: 'ah sim, é por isso que decidimos não convidar mais esse tipo de pessoa'".