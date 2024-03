Belo Horizonte

Uma geração de fãs da música pop ficou traumatizada quando, em setembro de 2017, a cantora Lady Gaga cancelou sua participação na edição daquele ano do Rock in Rio devido à sua fibromialgia, uma síndrome que se manifesta com dores crônicas pelo corpo. Desde então, "Brazil, I'm devastated" e "Ela não vem mais" tornaram-se bordões da tristeza entre, principalmente, os usuários do X, ex-Twitter.

Os últimos anos mudaram essa realidade. Seja com os shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro e em São Paulo em novembro passado, seja com a aparição surpresa de Beyoncé em Salvador para divulgar o filme "Renaissance" em plena véspera de Natal —parece que o Brasil voltou à rota dos grandes shows internacionais.

E agora mais essa: segundo o fã clube Madonna Online, a eterna rainha do pop promete levar essa experiência a outro nível com um show gratuito a ser realizado no dia 4 de maio, na praia de Copacabana. "Madonna escolheu o Brasil para dar essa surpresa aos melhores fãs do mundo", escreveu o perfil numa postagem no Instagram.

Ainda de acordo o fã clube, o show será realizado em parceria com o banco Itaú em celebração aos 100 anos. Essa relação vem sendo especulada desde que a cantora gravou, em dezembro passado, um comercial com a empresa. "Ansiedade imensa pelo show, já que Madonna resolveu presentear o Brasil com esse marco apoteótico na carreira dela", disse ao #Hashtag Rafael Arena, do site Madonna Online.

Bastou esse anúncio sem confirmação oficial, feito por volta das 21h desta terça (5), para que o nome da cantora figurasse entre os assuntos mais comentados do X. E as redes, é claro, foram ao delírio.

Arena também afirmou ao blog que "já tem muita gente sabendo desse show, principalmente no Rio, onde muitos profissionais já estão contratados para o evento" e também disse que "o Copacabana Palace está todo bloqueado de 1 a 6 [de maio] para a equipe da Madonna."

O #Hashtag tentou fazer reservas no famoso hotel nessas datas e constatou que não é possível agendar check-in ou check-out entre os dias 3 e 5 de maio.

Captura de tela mostra as datas bloqueadas no sistema de reserva online do hotel Copacabana Palace - Reprodução

Procurada, a assessoria do Copacabana Palace disse que não compartilha informações sobre a reserva de hóspedes, e ressaltou que bloqueia datas de acordo com a capacidade do hotel, que pode estar lotado "mesmo em fins de semana comuns".

Enquanto nada se confirma nem se desmente, muitas perguntas circulam pelas redes. Algumas compartilhadas pelo representante do fã-clube: "Ansiedade também para saber como será tecnicamente o show, já que a estrutura foi projetada para lugares fechados. Será o único show dessa turnê em local aberto. O que será que ela vai fazer e mostrar de diferente para os brasileiros?"

Outras são de ordem mais prática. Essa informação, de fato, procede? Quando o anúncio oficial será feito? E, se for real, como será o esquema de segurança para comportar um evento que pode levar milhões de pessoas à praia?

Procurado pelo blog, o Itaú não se manifestou até a publicação deste texto.

Madonna está em turnê com a The Celebration Tour desde outubro de 2023, quando iniciou as apresentações na O2 Arena, em Londres. Em janeiro deste ano, o produtor William Orbit, que já trabalhou com a cantora, confirmou que o Brasil estava no calendário das apresentações de 2024, sem dar maiores detalhes.

Com a turnê, a cantora celebra 40 anos de uma carreira que a consolidaram, aos 65 anos, como uma das maiores artistas vivas. São 47 músicas, 17 trajes de arquivo recriados, e uma produção que conta com mais de 600 luzes e 80 toneladas de equipamento.