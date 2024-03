Brasília

Um vídeo viralizou nos últimos dias ao mostrar um ator vestido de Jesus em um terminal de ônibus em Goiânia. Com uma placa que diz "sente-se comigo", o artista desperta fortes emoções em quem passa pelo local e se aventura a interagir com ele.

Muitos perfis reproduziram o conteúdo comovidos pelas cenas. O material faz parte da divulgação da encenação "Paixão de Cristo - A Experiência", organizada pela Companhia de Teatro Arte e Graça que acontece nessa sexta-feira (29) em Goiânia durante as celebrações da Semana Santa.

Rafael de Castro, responsável pelo marketing da companhia de teatro, conversou com o #Hashtag e contou um pouco sobre os bastidores da gravação. A ação foi realizada no dia 23 de março, um sábado, no terminal de ônibus Padre Pelágio, em Goiânia. Segundo ele, assim que colocaram a cadeira as primeiras pessoas já se dispuseram a sentar e observar.

"Alguns falavam com o ator, outros tocavam, ajoelhavam e muito choravam diante dele. O interessante é que durante toda a ação o ator, vestido de Jesus, não disse uma só palavra. Apenas a sua presença e olhar faziam com que as pessoas parassem, distante ou ao lado dele, para admirar tudo o que estava acontecendo", conta Rafael.

Poucas horas após o vídeo ser publicado, já passava de 100 mil visualizações. A ideia da ação era "tocar as pessoas e fazer elas refletirem sobre a Semana Santa", conta Rafael.

A encenação da Paixão de Cristo no Santuário Basílica da Sagrada Família é realizada há mais de 25 anos, e todos os atores são de Goiânia e fazem parte da comunidade do santuário.

Para quem quiser assistir à apresentação, com entrada gratuita, é só ir ao estacionamento da Basílica da Sagrada Família, em Goiânia, no dia 29 de março às 19h. A entrada é gratuita.