São Paulo

O deputado distrital Gabriel Magno (PT) usou um meme envolvendo a separação do cantor Belo e a ex-modelo Gracyanne Barbosa para criticar o governo do Distrito Federal e a gestão de Ibaneis Rocha (MDB) e da vice Celina Leão (PP).



A postagem gerou discussão na Câmara legislativa do DF na tarde desta terça-feira (23) e foi acusada de misoginia por parlamentares da base do governo.



Na montagem, Belo aparece abraçado à sua ex-esposa em uma foto acompanhada da frase "a relação que acabou". Logo abaixo, há outra imagem, do governador Ibaneis ao lado de Celina, em que se lê "a relação que o DF quer que acabe".

Na legenda da publicação, Magno escreve que "o governo Ibaneis/Celina tem que acabar antes que eles acabem com o DF".



O deputado João Hermeto (MDB) chamou o post de infeliz e criticou a postura do petista. "Não está à altura de um parlamentar, está à altura de um cara que faz fofoca em uma revista. Se eu fizesse isso [publicasse o meme], seria misoginia."



O deputado pastor Daniel de Castro (PP) também apontou o aspecto sexista da imagem. "A esquerda fala muito aqui nesta Casa de misoginia. É muito fácil falar e não ter uma prática condizente com a nossa fala."

Magno se defendeu afirmando que se tratava apenas de um meme e que a oposição foi eleita para "falar e denunciar"



"Vou explicar: é um meme. O Brasil todo está comentando a separação desse casal. E o meme faz uma alusão que o DF quer que acabe a relação do governo Ibaneis com a cidade. Hoje eles governam Brasília, é o governador e a vice", disse.



"A oposição foi feita para falar, para cobrar e para denunciar", completou.



A sessão na Câmara desta terça debatia, originalmente, a transferência da administração do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).