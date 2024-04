Brasília

O empresário Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, voltou a atacar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Em uma publicação na plataforma, ele afirmou que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment.

As mensagens de Musk contra o magistrado começaram após o perfil institucional do X informar que bloqueou "determinadas contas populares no Brasil" devido a decisões judiciais. O empresário na ocasião chegou a marcar o ministro nas redes e questionar o motivo dele estar "fazendo isso".

Em seguida, Elon Musk postou: "Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou altas multas, ameaçou prender nossos funcionários e bloquear o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro".

Após o mais recente ataque de Musk, os brasileiros reagiram em peso. Um antigo conhecido dos usuários da plataforma, o meme do ex-jogador de futebol Vampeta, que usa uma foto do jogador em um ensaio nu, surgiu repetidamente, no que parece o início de mais um famoso "vampetaço".

Outros usuários vibram com as declarações de Elon Musk e consideram que ele está protegendo a liberdade de expressão:

Há também quem esteja na torcida para que Alexandre de Moraes ganhe essa disputa, e o elegem como "guardião da democracia":

Há quem dissesse que está é a "batalha final", em referência ao longo histórico de perfis banidos do X, como o do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump:

Houve ainda quem questionasse a falta de transparência de outras medidas da rede, especialmente após a fala em defesa da liberdade de expressão feita pelo do dono da plataforma. Outros fizeram referência aos "robôs" na rede social de Musk: