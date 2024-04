São Paulo

O novo mapa-múndi produzido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi lançado nesta terça-feira (9), viralizou e gerou debates, em especial no Twitter/X, por trazer uma nova perspectiva: o Brasil está no centro do mundo.

O novo mapa integra a 9ª edição do Atlas Geográfico Escolar e, além de sua disposição 'brasilcêntrica', também conta com outras particularidades, segundo o presidente do IBGE, Marcio Pochman, como a indicação dos países que compõem o G20 e de países que possuem representação diplomática brasileira.

Em meio às discussões geradas pelo mapa nas redes, o presidente do instituto usou seu perfil no Twitter para falar da novidade. Na postagem, além de contextualizar a iniciativa, ele afirma que o presidente Lula (PT) foi o primeiro a receber o novo mapa, no último dia 21 de março.

Chamado de "lacração geográfica" por alguns e "ícone decolonial" por outros, o mapa polarizou tuiteiros que estão há dias discutindo com certo fervor temas como cartografia, geopolítica e patriotismo. Há também quem não tenha paciência para a "polêmica".

Ou ainda, há aqueles que veem a discussão como um luxo em tempos supostamente calmos.

O próprio presidente do Brasil também tuitou a respeito: "A Terra é redonda."

Alguns internautas gostariam ainda de outra disposição cartográfica, com o Brasil ao centro e "acima de todos". No geral, no entanto, o clima é de bom humor e mapas bem-humorados têm pipocado pela timeline.

