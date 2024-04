São Paulo

Na Dinamarca, policiais fardados usam o tempo de trabalho para jogar videogames com jovens. A iniciativa pode causar estranhamento, mas faz parte de uma estratégia do departamento de patrulha online da polícia dinamarquesa para conquistar a confiança de crianças e adolescentes e prevenir crimes online.

Sisse Birkebæk, superintendente da unidade, conta ao #Hashtag que a "ofensiva" online conta com 10 funcionários e, a princípio, foi vista com desconfiança por pais e responsáveis. "Costumavam perguntar ‘é realmente para isso que está sendo destinado o dinheiro dos meus impostos? Jogar online e gravar TikToks?’"

Lançado em abril de 2022, o departamento de patrulha online gerou bastante curiosidade desde as primeiras ações. "É como quando a Polícia vai até escolas para jogar bola com os alunos e responder dúvidas, só que online", explica.

Os policiais fazem transmissões ao vivo na plataforma Twitch de partidas de Counter-Strike, Minecraft ou Roblox, dependendo da faixa etária que buscam atingir, para conversar com as crianças e adolescentes sobre crimes online e ensinar o caminho das pedras para denúncias. Eles também têm atuação expressiva nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

"Precisamos estar onde os jovens estão", explica Sissel. No aniversário de dois anos do departamento, ela avalia que os pais agora entendem o propósito da iniciativa: "Além de tornar a internet um local mais seguro, as crianças têm uma ligação com a polícia e podem ver o rosto por trás dos uniformes."

São mais de 50 mensagens diárias nos aplicativos de redes sociais e no servidor da polícia no Discord. "São principalmente crianças e jovens que nos escrevem e eu acho que isso indica confiança", afirma.

O público pode escrever ao departamento de patrulha online sobre comportamento suspeito nas redes, como algum perfil pedindo por fotos de menores de idade, um tópico suspeito no Reddit, bullying, entre outros assuntos. "Assim podemos iniciar uma investigação, descobrir o que está acontecendo e, então, construir um caso".

Além das lives de jogos, o departamento também promove reuniões online de aconselhamento parental e sessões de perguntas e respostas de tópicos específicos, como cyberbullying e assédio online.

A iniciativa chamou atenção de outros países. Sisse conta que o departamento é convidado a participar de eventos de jogos e a resposta é sempre positiva. "Estamos bastante satisfeitos", completa.